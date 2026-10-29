79-годишна пешеходка е блъсната от автомобил тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Възрастната жена пресичала в посока към книжарница "Пингвин" на кръстовището на улиците „Климент Охридски“ и „Цар Иван Александър“.
По улица „Цар Иван Александър“ 23-годишна жена шофирала Опел. Тя предприела маневра завой наляво и ударила пешеходката.
23-годишната е правоспособна, пробите й за шофиране след употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.
По първоначални данни пешеходката е с фрактура на глезен. Тя е откарана в МБАЛ – Шумен за преглед.
Движението по ул. „Климент Охридски“ се регулира от екип на пътна полиция.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Шофьорката е завивала наляво и е гледала надясно, дали отгоре идва кола. Редовният проблем. Лошо и за двете.
Анонимен
"Извинявайте, не ви видях!"
Анонимен
По спомен там няма пешеходна пътека...!