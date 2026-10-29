През нощта руските войски са нанесли удар по товарен кораб, който е доставял товари за въоръжените сили на Украйна. Корабът е бил поразен в района на пристанището на Одеса. Това съобщиха от министерството на отбраната на Руската федерация, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Тази нощ въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по обекти от пристанищната инфраструктура на Украйна и по морски съдове, използвани в интерес на ВСУ. В резултат на ударите, докато е плавал в морето, е бил поразен морски съд от типа "сухотоварен кораб", който доставял в пристанището на Одеса военни товари и товари с двойно предназначение, предназначени за ВСУ", се посочва в съобщението на руското ведомство.

Междувременно руските сили са нанесли тази нощ удар по учебно заведение във втория по-големина украински град - Харков, предаде Укринформ, като се позова на кмета на града Игор Терехов.

Поражения от дронове има в Холодногорски и Салтивски район, уточни Терехов в публикации в приложението Телеграм.

"Регистриран е вражески удар в Холодногорски район. На мястото на удара има пожар", се каза в първия пост на кмета.

По-късно той оповести, че дрон е нанесъл удар и в Салтивски район.

"Според актуализираната информация на Ситуационния център врагът е ударил учебно заведение", отбеляза Терехов, цитиран от Укринформ.

На този фон руските сили за противовъздушна отбрана са свалили тази нощ повечето от 613-те дрона, с които Украйна е атакувала района на Москва, съобщи кметът на столицата на Русия - Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"В периода от 20:30 ч. московско време (19:30 ч. бълг. вр. - бел. ред.) на 28 октомври до 07:00 (06:00 българско) на 29 октомври по посока на района на Москва полетяха 613 безпилотни летателни апарата. По-голямата част от тях бяха неутрализирани от силите на противовъздушната отбрана", написа Собянин в приложението Макс, предаде ТАСС.

Той уточни, че при подхода към самата Москва са били унищожени 231 дрона.

Дир.бг