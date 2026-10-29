48-годишна жена е установена да шофира след употреба на алкохол, като дрегерът отчел 1,43 промила в издишания въздух, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Проверката от екип на пътна полиция е извършена около 00:15 часа на 29 октомври в село Венец. Спрян е водач на лек автомобил БМВ 320 с шуменска регистрация. Зад волана била 48-годишна жена от село Буйновица. Лъхала на алкохол и е тествана с дрегер.

Жената е дала кръвна проба за химичен анализ. Задържана е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът е иззет с протокол. За извършено престъпление по чл. 343 „Б“ ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

ШУМ.БГ