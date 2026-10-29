Николета Стоянова с кобила Флора е държавен шампион по прескачане на препятствия за 2026 г.
Състезателката на най-новия клуб по конен спорт в Шумен СККС „Кабиюк-Шумен“ спечели титлата на Държавния шампионат по прескачане на препятствия за Клас Т, група Б и Аматьори (категории А и Б), който се проведе на конна база „Фригопан“ в с. Царацово.
Николета Стоянова и Флора станаха първи при аматьорите в клас Б. Те преминаха без наказателни точки първите две изпитания с височина на препятствията 80 и 85 см. Във финала, който бе с височина на препятствията от 90 см, Стоянова и Флора отново бяха безгрешни и взеха първото място в конкуренцията на над 30 състезатели.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Една хубава новина!
Анонимен
Прекрасно! Ама това дете няма ли треньор? Неговото име незначително ли е?
Елка
Поздравления!
Още много златни медали!
Мария Димитрова
Гордеем се с постиженията на Николета и нейния треньор!
Мария Димитрова
Гордеем се с постиженията на Николета и нейния треньор! Името на треньора е Зикри Ариф. На него се дължат постиженията, както на Николета, така и на останалите състезатели в СККС Кабиюк Шумен, които взеха призови места през този състезателен сезон.