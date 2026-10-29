Николета Стоянова с кобила Флора е държавен шампион по прескачане на препятствия за 2026 г.

Състезателката на най-новия клуб по конен спорт в Шумен СККС „Кабиюк-Шумен“ спечели титлата на Държавния шампионат по прескачане на препятствия за Клас Т, група Б и Аматьори (категории А и Б), който се проведе на конна база „Фригопан“ в с. Царацово.

Николета Стоянова и Флора станаха първи при аматьорите в клас Б. Те преминаха без наказателни точки първите две изпитания с височина на препятствията 80 и 85 см. Във финала, който бе с височина на препятствията от 90 см, Стоянова и Флора отново бяха безгрешни и взеха първото място в конкуренцията на над 30 състезатели.

ШУМ.БГ