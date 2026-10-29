Състезателките от Спортен клуб „Ритмика“ са част от националния отбор на България, който участва в Европейското първенство по мажоретни спортове (2026 IBTF European Majorette Championship). Шампионатът се провежда от 28 октомври до 1 ноември в Торино, Италия.

В европейската надпревара участват 1095 състезатели от 13 държави, които ще играят за 33 европейски титли в индивидуални, двойкови и отборни дисциплини.

Официалната церемония по откриването на първенството се проведе днес, 29 октомври. Шампионатът се провежда в спортната зала „Пала Джани Асти" в Торино, където участниците демонстрират своите умения в различни дисциплини, сред които маршови изпълнения, парадни корпуси, композиции с помпони, флагбатон и шоу туърлинг с аксесоари.

Финалните състезания и официалните церемонии по награждаването са предвидени за 31 октомври и 1 ноември, когато ще бъдат определени европейските шампиони в отделните категории.

ШУМ.БГ