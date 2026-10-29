Левски срещу Лудогорец е украшението на осминафиналите за Купата на България.
Това отреди тегленият днес жребий за осминафиналите и четвъртфиналите на турнира, а сблъсъкът между Левски и Лудогорец ще е четвърти в турнира за Купата в последните шест издания на турнира.
Именно Лудогорец елиминира Левски през миналия сезон във фазата на четвъртфиналите, но тогава двубоят бе в Разград, докато сега ще бъде на "Герена".
Освен това програмата предвижда две срещу между Левски и Лудогорец в София само в рамките на няколко дни през месец декември. Първият път мачът ще е за първенство, а след това за Купата.
Носителят на трофея ЦСКА пък ще има столично дерби срещу Славия, като двубоят е на "Александър Шаламанов" в квартал "Овча Купел".
Осминафиналните двубои са предвидените за периода 11-14 декември, а днес бе теглен и жребият за четвъртфиналите.
Там като любопитен дуел се очертава потенциалното домакинство на Ботев (Пловдив) срещу един измежду Левски и Лудогорец, както и дуел потенциално гостуване на ЦСКА на "Тича" или "Лаута".
Ето и всички осминафинални двойки:
Черно море - Локомотив Пловдив
Славия - ЦСКА
Арда - Хебър Пазарджик
Левски - Лудогорец
Локомотив Горна Оряховица - Ботев Пловдив
Спартак Варна - Добруджа
ЦСКА 1948 - Ботев Враца
Дунав Русе - Локомотив София
Ето и четвъртфиналните двойки:
Черно море/Локомотив Пловдив - Славия/ЦСКА
Локомотив Горна Оряховица/Ботев Пловдив - Левски/Лудогорец
ЦСКА 1948/Ботев Враца - Арда/Хебър Пазарджик
Спартак Варна/Добруджа - Дунав Русе/ Локомотив София
Дир.бг
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