Най-малко 14 души бяха убити, а петима бяха ранени при руски удар с дрон на перон на гарата в централния украински град Днипро, съобщиха украинските власти.
"Тринадесет души бяха убити, а най-малко петима други бяха ранени", написа в "Телеграм" ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, а по-късно президентът Володимир Зеленски съобщи за още един загинал
Дронът е ударил перон, на който се е намирал влак, уточниха украинските железници и посочиха, че жертвите на удара са били на същото място.
Зеленски призова западните държави да предприемат действия след "ужасяващата" атака.
A horrific Russian strike on the railway station in Dnipro. The Russians launched a drone attack on a platform where an ordinary commuter train and a scheduled passenger train were standing. Unfortunately, 13 people have been confirmed killed as of now. My condolences to their families and loved ones. Ten more people were injured. All necessary emergency services are working at the scene. Just how many terrorist strikes has Russia carried out against our people since sanctions were lifted on certain Russian oligarchs and the Russian energy sector, rather than de-escalating? This is precisely why Ukraine has always said that just and decisive action by America and Europe is needed in response to Russian escalation – sanctions against Moscow and its war machine must not be eased for as long as this Russian war continues. It is time for new, stronger sanctions steps by the EU, the United States, and the G7. I thank everyone who is ready to help in this way.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026
"Колко още терористични атаки срещу нашия народ е извършила Русия, откакто санкциите срещу някои руски олигарси и руския енергиен сектор бяха отменени?", попита той.
Зеленски призова за "решителни и справедливи" действия от страна на Америка и Европа в отговор на руската ескалация.
"Санкциите срещу Москва и военната ѝ машина не трябва да бъдат облекчавани, докато продължава войната на Русия. Време е ЕС, САЩ и Г-7 да приемат нови, по-силни санкции", написа украинският президент в социалните мрежи.
Съболезнования и солидарност след атаката изразиха френският президент Еманюел Макрон, чешкият президент Петър Павел и др.
Dir.bg
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