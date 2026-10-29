Най-малко 14 души бяха убити, а петима бяха ранени при руски удар с дрон на перон на гарата в централния украински град Днипро, съобщиха украинските власти.

"Тринадесет души бяха убити, а най-малко петима други бяха ранени", написа в "Телеграм" ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, а по-късно президентът Володимир Зеленски съобщи за още един загинал

Дронът е ударил перон, на който се е намирал влак, уточниха украинските железници и посочиха, че жертвите на удара са били на същото място.

Зеленски призова западните държави да предприемат действия след "ужасяващата" атака.

"Колко още терористични атаки срещу нашия народ е извършила Русия, откакто санкциите срещу някои руски олигарси и руския енергиен сектор бяха отменени?", попита той.

Зеленски призова за "решителни и справедливи" действия от страна на Америка и Европа в отговор на руската ескалация.

"Санкциите срещу Москва и военната ѝ машина не трябва да бъдат облекчавани, докато продължава войната на Русия. Време е ЕС, САЩ и Г-7 да приемат нови, по-силни санкции", написа украинският президент в социалните мрежи.

Съболезнования и солидарност след атаката изразиха френският президент Еманюел Макрон, чешкият президент Петър Павел и др.

Dir.bg