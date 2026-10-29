Новите кадри от атаката срещу контейнеровоз в Черно море повдигат въпроси относно произхода и типа на използваните морски безекипажни катери.

След инцидента с контейнеровоза CONTSHIP JET на около 21 морски мили от Шабла, разпространените видеокадри от атакуващите безекипажни катери (USV) предизвикаха сериозен интерес сред военните анализатори и експертите по морско въоръжение.

Детайлният преглед на заснетия дрон показва, че той се различава значително от широко известните серийни модели, използвани до момента в Черноморския регион.

Какво разкриват кадрите?

За разлика от масовите украински дронове (Magura V5, Sea Baby) или руския Одуванчик, които залагат на напълно затворени корпуси и вътрешно водометно задвижване (waterjet), атакуващият апарат използва външен мощен извънбордов двигател.

Предницата на катера е с остра, ъгловата клиновидна форма с прав вертикален лом, проектирана за ниска радиолокационна забележимост и разрязване на вълните при висока скорост.

На предната палуба се забелязват сензорни елементи, пилон за навигационна камера и ясна графична маркировка/лого отстрани на борда.

Липсата на пряк 1:1 аналог сред публично каталогизираните военни дронове показва, че вероятно става дума за нов, експериментален прототип или нискосерийна разработка от последно поколение.

Подобни платформи често се тестват в реални условия от специализирани отбранителни стартъпи и лаборатории, съчетавайки достъпни цивилни компоненти (като извънбордови двигатели) със специализирани радиопоглъщащи корпуси и автономни системи за управление. Анализът на отломките и видеоматериалите от разследването тепърва ще уточнява конкретния му произход.

Днес.бг