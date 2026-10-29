206 400 броя хартиени бюлетини за гласуване в 30-ти изборен район Шумен за втория тур за президентските избори на 1 ноември бяха доставени днес, съобщиха от пресцентъра на областна администрация.

Получени са и необходимите изборни книжа и материали, които заедно с бюлетините ще бъдат предадени на общините по график.

Областния управител Георги Жеков е дал указания на кметовете на общини да издадат заповеди за забрана продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 07.00 часа до 21.00 часа на 1 ноември 2026 година (неделя) и да вземат мерки в деня на изборите да не се провеждат масови прояви.

ШУМ.БГ



