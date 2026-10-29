Владимир Путин похвали гениалността на Илон Мъск и заяви, че поддържа връзка с мажоритарния собственик на Starlink. Изказването на лидера идва в момент, в който Русия разработва собствена система за сателитни комуникации, предназначена за нуждите на руските военни в конфликта срещу Украйна.

По време на среща на върха с африкански лидери в Москва, руският президент направи сравнение между орбиталната мрежа, изградена от компанията SpaceX на Мъск и усилията на Русия постепенно да създаде своя собствена сателитна групировка, наречена "Рассвет“.

Мъск е истински гений

"Илон Мъск е гений, истински гений. Колко такива [сателити] има той в орбита? Повече от 5000, а ние тепърва правим първите стъпки“, заяви руският лидер, цитиран от информационна агенция ТАСС.

Предполага се, че реалният брой на активните сателити на SpaceX е около 10 000. Те осигуряват високоскоростен интернет – услуга, която по-рано този месец стана повод за дипломатически спор между Мъск, САЩ и Украйна, добавя The Guardian.

Една нощ в средата на октомври достъпът до военната версия на Starlink, наречена Starshield, беше внезапно ограничен. Това попречи на Украйна да извършва атаки със средни по размер дронове и затрудни работата на част от системите ѝ за противовъздушна отбрана, насочени срещу безпилотни летателни апарати.

Първоначално Мъск, съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, отрече да е нареждал ограничаване на интернет връзката. В края на миналата седмица обаче той заяви, че е премахнал пропуск, позволяващ гражданската версия на Starlink да бъде използвана за военни цели.

Изказванията на Путин са опит да ласкае Мъск. Контролът на предприемача върху комуникационните технологии повдига въпроси относно влиянието, с което американският милиардер разполага спрямо Белия дом, както и относно възможното му въздействие върху военните усилия на Украйна.



"Ние сме в тесен контакт с нашите американски партньори, включително с г-н Мъск, тъй като е много важно в орбита да не си пречим един на друг и да поддържаме определено ниво на дисциплина и ред“, заяви Путин.

Starlink не работи в Русия, а използването ѝ от руска страна на територията на Украйна беше ограничено по-рано тази година. Междувременно Москва започна разработването на алтернативна система, макар че нейният капацитет е ограничен – тя разполага с около 26 действащи спътника.

Миналата седмица, след около 10-дневен период на ограничения, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че "работата на Starlink и Starshield е възстановена“ и че скоростите"„вече са такива, каквито трябва да бъдат“.

Малцина вярват, че въпросът е окончателно уреден, предвид обтегнатите отношения между Зеленски и Тръмп в навечерието на междинните избори в САЩ следващия вторник. Тръмп също така влезе в контакт с Путин, като в началото на октомври се договори за закупуване на дизелово гориво от Москва – ход, целящ да намали цената на петрола, преди американците да отидат до урните.

В сряда Зеленски изрази надежда, че предложените тристранни мирни преговори ще се проведат между 6 и 10 ноември в Абу Даби, столицата на ОАЕ, непосредствено след междинните избори.

"Очакваме американската страна. Мисля, че те ще бъдат готови с всички отговори след изборите“, заяви украинският лидер на пресконференция в Хага.

Днес.бг