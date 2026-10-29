Никола Бургазлиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през 2025 г., излиза от ареста след 14 месеца зад решетките.

Окръжният съд в Бургас определи в четвъртък следобед по-лека мярка за неотклонение на 19-годишния младеж, като замени "задържането под стража" с "домашен арест".

Магистратите приеха, че няма опасност Бургазлиев да се укрие или да извърши ново престъпление. Той има и забрана да напуска страната, предаде bTV.

Решението идва след искане на защитата му за промяна на мярката за неотклонение. Адвокатите настояха Бургазлиев да бъде освободен от ареста и поставен под домашен арест с електронно наблюдение.

Сред аргументите им бяха продължителността на задържането и доказателства, обсъдени на предишното съдебно заседание, включително видеозаписи от пункт за технически прегледи.

Заседанието за мярката за неотклонение е отделно от разглеждането на делото по същество, което е насрочено за 3 ноември.

"За мен това е недопустимо. Моето дете е в гроба! Какво означава по-лека мярка? За мен това е ненормално. Той е виновен - умишлено ми уби детето на тротоара". Това каза преди началото на заседанието, на което се гледа мярката за неотклонение на Николай Бургазлиев, майката на загиналата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг Христина - Златка Соколова, цитирана от местното издание Burgas24.bg.

"Детето ми е в гроба. Знам, че има свиждания, неговите родители го виждат, говорят с него, а ние ходим и гледаме пясък. Трябва да остане в затвора, трябва да си плати", каза още тя.

По думите ѝ Марти - синът на Христина, се възстановява, но вече повече от година след инцидента все още не е напълно възстановен.

Дир.бг