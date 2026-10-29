Двама души загинаха, а един е ранен, след като се срути скално образувание в областта Кападокия в  Централна Турция, известно като Коминът на феите, съобщиха турските медии.

Инцидентът е станал в 15:15 часа в Гьореме - село в региона, където се намира център за полети с балони.

По информация на валията на Невшехир Хюсеин Кьок срутването е било в резултат на свлачище, причинено от проливните дъждове.

На място са изпратени линейки, аварийно-спасителни екипи и екипи на полицията и жандармерията. 

Турският сайт "Хаберлер", цитиран от БТА, припомня, че подобни срутвания в региона със скални форми е имало през 2024 и 2025 г. след дъждове.

Дир.бг