Да се направи проверка колко ще струва да се извозва с камиони снега от централните части на Шумен възложи днес кметът на града Христо Христов.

Предложението бе направено по време на днешното заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

Идеята на извозването със самосвали е да се избегне образуването на високи снежни купчини, които допълнително затрудняват движението след обилен снеговалеж. Инж. Адриан Бошнаков от „Автомагистрали – Черно море“, които отговарят за зимното поддържане на Шумен, заяви, че фирмата му има техника и възможност да поеме подобна дейност, въпреки че тя не е включена в договора с Община Шумен. „Предлагали сме това и преди и дори сме извозвали сняг около контейнери за смет. Това е добър вариант и широко се използва в страни като Германия и Швейцария“, каза Бошнаков.

Освен с цената, стои и въпросът с определянето на място за извозване на снега.

На заседанието стана ясно, че всички държавни и общински структури, кметовете на населени места са в готовност за работа в усложнена зимна обстановка.

„Автомагистрали – Черно море“ разполага към момента с 21 снегорина от различен тип. Фирмата е закупила и държи на склад 70 тона сол, като е подадена заявка за доставка за още 1000 тона.

ОП БКС има 24 тона сол, 5 тона пясък и 1 тон калциев хлорид. Предприятието има и заявка за още 24 тона натриев хлорид в чували, предназначени за обработката на тротоарите и алеите в града. Наличната техника включва 2 челни товарача и 3 трактора с гребло, 8 ръчни роторни снегорина и един мини снегорин с гребло за работа в паркови алеи.

Директорът на „Шумен-Пътнически автотранспорт“ АД Галин Банков заяви, че фирмата му е подготвена и не очаква проблеми с градския транспорт през зимата, но изброи участъци по трасето на автобусите, които са в толкова лошо състояние, че представляват сериозна опасност.

ШУМ.БГ