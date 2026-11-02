Унгарски изтребител "Грипен" е ескортирал пътнически самолет до кацането му на летището в Будапеща след получена бомбена заплаха, съобщи днес във Фейсбук унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Русин-Сенди заяви, че полетът на "Уиз Еър" (Wizz Air), пътуващ от Лондон за София, е получил бомбена заплаха. Полетът се е отклонил от първоначалния си маршрут и е поискал разрешение да кацне на международно летище "Ференц Лист" в Будапеща.

Службата за дежурство по противовъздушна отбрана на НАТО е издала заповед за незабавно излитане (тип "АЛФА") и изтребител "Грипен" на въоръжените сили на Унгария се е вдигнал във въздуха в рамките на минути и е ескортирал пътническия самолет до кацането му в Будапеща, заяви министърът.

Впоследствие изтребителят се е завърнал в базата си в Кечкемет, а полицията е поела изпълнението на по-нататъшни мерки, каза Русин-Сенди.

Допълнителни подробности за инцидента разкриха унгарските медии. Самолетът на "Уиз Еър", модел Airbus A321neo, е променил курса си над Босна и Херцеговина и се е насочил към международното летище "Ференц Лист" в Будапеща, където е кацнал благополучно в 12:08 часа местно време.

На летището са били изпратени пожарни автомобили, полицейски екипи и служители за борба с тероризма. Машината е насочена към специална стоянка, а една от пистите временно е затворена заради проверките.

От Wizz Air са потвърждили пред "Ройтерс", че компетентните органи извършват проверки за сигурност на самолета и пътниците.

По-рано вестник "Струма" съобщи, че в заплашителния имейл, получен в Съдебната палата в Благоевград, се споменава и самолет, пътуващ от Великобритания към София. Маршрутът съвпада с този на отклонения полет на "Уиз Еър", но засега няма официално потвърждение, че става дума за една и съща заплаха или че случаят е свързан с имейлите до българските институции.

Само преди две седмици - на 18 октомври 2026 г. - имаше почти идентичен случай, при който пътнически самолет беше принуден да кацне извънредно в София заради бомбена заплаха. Тогава самолет на Австрийските авиолинии (Austrian Airlines), изпълняващ полет OS82 от Тел Авив за Виена, беше отклонен към летище "Васил Левски" - София. След приземяването пътниците бяха изведени, а самолетът - проверен от компетентните служби. Не беше открито взривно устройство или друга опасност. Впоследствие полетът продължи към Виена.

Дир.бг