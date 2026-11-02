Малките ученици от СУ „Трайко Симеонов“ – Шумен завоюваха първо място в XVIII Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“. Те спечелиха в първа възрастова група (I–IV клас) с проекта си „Здравчо и приятели – малки герои на здравето“, съобщиха от училището.

Днес в Националния дворец на културата (НДК) в София първокласниците получиха наградата си на официалната церемония.

В основата на проекта „Здравчо и приятели – малки герои на здравето“ беше поставена инициативата „Без пакетирани храни в училище“, чрез която децата се научиха да разпознават полезните храни и постепенно изградиха навици за по-здравословен избор. С помощта на интерактивно табло, звезди за положителни постижения и отличието „Здравчо на седмицата“ учениците бяха насърчавани да бъдат последователни и отговорни към собственото си здраве.

Наградата в конкурса „Посланици на здравето“ е част от последователна работа през цялата учебна 2025/2026 година, в която 36 първокласници, техните учители и семейства превърнаха здравословния начин на живот в част от своето ежедневие.

Финалът беше отбелязан с „Градинско парти на Здравчо и приятели“, на което малките участници представиха наученото и показаха, че здравословният избор може да бъде не само полезен, но и забавен.

Зад реализацията на проекта стоят учителите Хатидже Мухарем, Ирена Русева и Джанан Хаккъ, с подкрепата на директора на училището Галина Сакарова. Съществен принос имат и родителите, които активно се включиха в дейностите и подкрепиха идеята за изграждане на здравословни навици още от най-ранна възраст.

ШУМ.БГ