През следващото денонощие ще остане облачно. През нощта на места с прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, в Източна България - от север. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието - до 13°-15°, за София - около 6°.

Утре ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество. Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°.

В планините ще бъде облачно. В по-ниските части ще има продължителни и значителни валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. По високите части на планините ще се увеличава дебелината на снежната покривка. Ще продължи да духа умерен и силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

НИМХ