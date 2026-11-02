Средната телесна температура на хората днес изглежда е по-ниска, отколкото преди около 150 години, като учените все още обсъждат причините за тази промяна, пише Би Би Си.

През 60-те години на XIX век германският лекар Карл Вундерлих анализира повече от един милион измервания на телесната температура на около 25 000 пациенти. Той определя средната температура на здрав възрастен човек на 37 градуса по Целзий - стойност, която по-късно се превръща в широко използван медицински ориентир.

По-нови изследвания обаче показват, че средната телесна температура постепенно е намаляла.

Екип на Станфордския университет анализира данни от близо 190 000 души в САЩ, събирани между 1862 и 2017 г. Според резултатите съвременната средна стойност при възрастните е по-близо до 36,39 градуса.

При американските мъже средната телесна температура е намаляла с около 0,59 градуса спрямо началото на XIX век.

Подобна тенденция е установена и извън развитите държави. Сред представители на коренното население Цимане в Амазония средната телесна температура е спаднала от около 37 градуса в началото на века до 36,5 градуса през 2018 г.

Една от възможните причини е подобряването на общото здравословно състояние на населението.

В миналото хората по-често са страдали от инфекции като туберкулоза, дизентерия, ревматична треска и други заболявания, които поддържат имунната система в постоянно състояние на активност.

„Когато имунната система се опитва да ви защити от всички тези неща, тя изразходва калории. А калориите са друга дума за топлина“, обяснява специалистът по инфекциозни болести Джули Парсонет от Станфордския университет.

Подобряването на санитарните условия, ваксинацията и по-доброто медицинско обслужване също могат да допринасят за по-ниските средни стойности.

Друг възможен фактор е по-добрият контрол на температурата в домовете. Климатизацията и централното отопление позволяват на организма да изразходва по-малко енергия за поддържане на постоянна телесна температура.

Не всички учени обаче са убедени, че промяната е изцяло биологична.

Медицинският историк и специалист по инфекциозни болести Филип Маковиак посочва, че термометрите, използвани от Вундерлих, може да са били неточно калибрирани. Освен това измерванията са правени под мишницата, което затруднява прякото им сравнение със съвременните методи.

Парсонет обаче смята, че разликите в уредите не могат да обяснят напълно наблюдавания спад. Данни от американски ветерани, измервани с едни и същи методи, показват, че хората, родени по-рано, действително са имали по-висока средна температура.

Резултатите поставят под въпрос използването на 37 градуса като универсална стойност за нормална телесна температура.

Специалистите предупреждават, че отделната стойност не трябва да се приема като строга граница, тъй като телесната температура варира според възрастта, пола и часа на деня.

Температури под 35 градуса или над 40 градуса при възрастни обаче могат да бъдат признак за сериозен здравословен проблем.

БГНЕС/Дарик