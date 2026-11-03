САЩ нанесоха отбранителни удари по някои ирански цели в Ормузкия проток, заяви официален американски представител, цитиран от Асошиейтед прес.
Държавната телевизия на Иран съобщи, че на иранския остров Кешм, разположен в района на стратегическия Ормузки проток, са се чули експлозии. Според американския представител набелязани са били "иранци, използващи ракети "земя-въздух" срещу обекти на САЩ".
Високопоставен американски служител заяви, че ударите са били насочени към иранския остров Кешм, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран е стрелял по американски самолет, потвърдиха трима американски служители пред CBS News.
Ударите, които изглежда са били ограничени в сравнение с пълномащабно възобновяване на военните действия, идват в навечерието на решаващите междинни избори в САЩ, отбелязват АП и БТА.
Атаките идват в навечерието на днешните междинни избори в САЩ. По-рано президентът Доналд Тръмп обяви, че няма намерение да възобновява бойните действия срещу Иран преди тяхното провеждане на 3 ноември.
По-рано в понеделник в публикация в своята социална мрежа Тръмп заяви, че сделка "може да се постигне" и че "Иран иска споразумение възможно най-скоро".
В интервю по Fox News американският президент каза, че "все още трябва да се погрижим" за няколко обекта в Иран, включително планината Пикакс, където се помещава предполагаем ядрен обект. По време на участието си в предаването на Шон Ханити, г-н Тръмп каза, че това "не е голяма работа" и може да се свърши за "един час".
Той каза, че Иран иска да сключи споразумение за край на войната, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, и че това споразумение "е възможно", предаде Ройтерс, уточнявайки, че държавният глава не е навлязъл в подробности по темата.
Малко по-рано агенцията съобщи, че катарска посредническа делегация е заминала за иранската столица Техеран за преговори с външния министър на Ислямската република Абас Арагчи по потенциална сделка с Вашингтон, като се позова на официален представител.
В момента се обсъжда вариант на проектоспоразумение САЩ - Иран, по който са се водили разговори в последните 8 дни, допълва източникът на Ройтерс.
Според "Асошиейтед прес", израелският премиер Бенямин Нетаняху, по време на разговор с Тръмп през уикенда, е настоял за по-нататъшни продължителни удари срещу Иран.
Непопулярната война с Иран и произтичащото от нея въздействие върху цените на бензина и други сектори на икономиката в САЩ са уязвима тема за републиканците в опитите им да запазят контрола си над Конгреса.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви по-рано пред журналисти, че току-що е разговарял с Тръмп за преговорите с Иран и каза, че "и президентът, и аз сме доста оптимистични относно перспективите за евентуално постигане на договорено споразумение". Ванс не посочи конкретен график.
Дир.бг
Коментари
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Отбранителни удари? САЩ нямат територия там, че да се отбраняват, по доколкото знам!
Анонимен
Бенамнет Натинахуй има вила там.