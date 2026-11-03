Десните избиратели не припознаха своя кандидат в лицето на Андрей Гюров, каза в интервю по бТВ бившият втори в ГЕРБ Цветан Цветанов, сега лидер на "Републиканци за България".

"Имахме безпрецедентно ниска избирателна активност. Избирателите на ГЕРБ и ДПС не бяха пряко ангажирани с предизборната кампания и повишаването на избирателната активност", коментира Цветанов.

Той посочи, че определена вина за това носи и лидерът на ГЕРБ. "Проблемът също така дойде от това, че Бойко Борисов даваше различни послания. Веднъж беше негативен към Гюров, веднъж - към Йотова", каза той.

Цветанов смята още, че обявената подкрепа от "гражданина Бърисов за гражданина Гюров" в последния момент по-скоро е попречила на по-добрия резултат. "Посланието на Борисов да се гласува за Гюров в 12 без 5 може би изигра обратен ефект", смята Цветан Цветанов, допълвайки, че много членове и симпатизанти на ГЕРБ са гласували за Йотова.

Според него "гражданинът Гюров" не успя да мобилизира и да отвори ветрилото, а се е консолидирал само върху избирателите на ПП-ДБ и затова кампанията е била толкова агресивна от тяхна страна.

"Гюров направи кампания, която искаше твърдите ядра на ПП и ДБ задължително да излязат да гласуват. На първия тур те бяха по-мотивирани. Мотивацията за балотажа беше доста по-малка и тази подкрепа, която дойде от ГЕРБ и ДПС даде възможност да се увеличи избирателната активност с около 260 000 гласа", коментира Цветанов.

"Гражданинът Борисов" пък се делегитимира пред симпатизантите и членовете на ГЕРБ, защото те тотално се объркаха кой е водачът им и какви послания се дават. Борисов положи подписа си, но той го направи по един начин и чакаше да види какъв ще е резултатът. Ако Гюров имаше успех, щеше да каже, че е помогнал на финалната права, а сега като загуби каза - много късно се потърси тази подкрепа", на мнение е Цветанов.

Според него, ако сега има парламентарни избори, ГЕРБ ще имат под 300 000 гласа.

Цветанов изтъкна още, че премиерът Румен Радев е имал ключова роля за успеха на Илияна Йотова е имал Румен Радев с неговия ангажимент във финалната част през последната седмица. По думите му в дебата ѝ с Андрей Гюров тя е удържала превъзходство.

"След този дебат казах, че резултатът ще бъде 60 на 40 и бях прав", каза Цветанов.

Дир.бг