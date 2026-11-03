Община Шумен обяви обществена поръчка за ремонт и модернизацията на спортна зала „Младост“. Прогнозната стойност е 658 648 евро без ДДС.
Реконструкцията се финансира по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост за 2024 г. на Министерството на младежта и спорта.
Предвиденото обновяване на залата ще обхване покрива, фасадата, дограмата и вътрешните помещения. Заложена е подмяна на хидроизолацията на покрива, монтаж на нови улуци и обшивки, както и поставяне на фасадни панели. Старата дограма ще бъде демонтирана и заменена с нова PVC дограма.
Вътре в сградата ще бъде подменена настилката на игралното поле. Предвиждат се още смяна на дървени облицовки по стените и строителни дейности по стените и таваните в помещенията на сутерена, първия и втория етаж.
Сериозна част от обновяването е свързана с отоплението и вентилацията. В спортната зала ще бъде изградена нова отоплителна, вентилационна и климатична инсталация. Отоплителна и климатична система ще бъде изградена и в останалите помещения – съблекални, офиси, където ще бъдат монтирани конвектори и необходимата тръбна мрежа. Предвидена е и соларна система за осигуряване на битова гореща вода, както и вентилация в баните и тоалетните.
Осветлението ще бъде подменено с енергоспестяващи тела, като ще бъде изпълнено и необходимото окабеляване. По проекта ще бъдат изградени система за пожароизвестяване, мълниезащитна и заземителна инсталация.
Спортната зала е общинска публична собственост. Сградата е със застроена площ от 1274 кв. м и е въведена в експлоатация през 1984 г., като оттогава е имала само малки козметични ремонти.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Алди комерс ще спечели
Анонимен
Хайде! Нека и ПБ и другарите покрай тях да натрупат мазнинка, че много са им отънели ушите.
Анонимен
Алдитата
Анонимен
Ще стане , колкото започнаха ремонт на стадиона , жп гарата и тн.
Сс
Толкова много дейности, а толкова малко пари. Да не стане поредния изоставен обект от строител.
Анонимен
Хващам се на бас, че ще спечели фирма от Каспичан или Н. пазар.
Анонимен
Недей, че напук ще спечели Автомагистрали Черно море и тогава ще се чудим след колко години ще приключи проекта.
Анонимен
Джуми пак ще намаже!
Има да изплаща новия джип Волво, не става само със заплатката...
Анонимен
Спечелилият търга живее през две къщи от Джумерката. На същата улица.