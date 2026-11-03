Община Шумен обяви обществена поръчка за ремонт и модернизацията на спортна зала „Младост“. Прогнозната стойност е 658 648 евро без ДДС.

Реконструкцията се финансира по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост за 2024 г. на Министерството на младежта и спорта.

Предвиденото обновяване на залата ще обхване покрива, фасадата, дограмата и вътрешните помещения. Заложена е подмяна на хидроизолацията на покрива, монтаж на нови улуци и обшивки, както и поставяне на фасадни панели. Старата дограма ще бъде демонтирана и заменена с нова PVC дограма.

Вътре в сградата ще бъде подменена настилката на игралното поле. Предвиждат се още смяна на дървени облицовки по стените и строителни дейности по стените и таваните в помещенията на сутерена, първия и втория етаж.

Сериозна част от обновяването е свързана с отоплението и вентилацията. В спортната зала ще бъде изградена нова отоплителна, вентилационна и климатична инсталация. Отоплителна и климатична система ще бъде изградена и в останалите помещения – съблекални, офиси, където ще бъдат монтирани конвектори и необходимата тръбна мрежа. Предвидена е и соларна система за осигуряване на битова гореща вода, както и вентилация в баните и тоалетните.

Осветлението ще бъде подменено с енергоспестяващи тела, като ще бъде изпълнено и необходимото окабеляване. По проекта ще бъдат изградени система за пожароизвестяване, мълниезащитна и заземителна инсталация.

Спортната зала е общинска публична собственост. Сградата е със застроена площ от 1274 кв. м и е въведена в експлоатация през 1984 г., като оттогава е имала само малки козметични ремонти.

ШУМ.БГ