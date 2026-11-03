Близки на загиналата при тежката катастрофа с АТВ край Слънчев бряг Христина Здравкова, представители на сдружение "Ангели на пътя" и граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас. Недоволството е провокирано от решението на Окръжния съд да замени мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев с домашен арест. Той е подсъдим за причиняване на смъртта на Христина, както и телесни повреди на повече от едно лице.

Близките на 35-годишната жертва определиха решението на съда като несправедливо и настояха обвиняемият да остане в ареста до приключване на процеса.

От прокуратурата вече са обжалвали определението на съда. В четвъртък апелативната инстанция ще разгледа мярката за неотклонение на Бургазлиев. На днешното заседание се очаква повторен разпит на управителя и собственика на фирмата, предоставила АТВ-то, след възражения на защитата относно техническото състояние на превозното средство.

Майката на загиналата Христина - Златка Соколова, заяви пред БНТ, че решението на съда е причината семейството да излезе на протест. Тя изрази възмущението си от промяната на мярката за неотклонение: "Какво значи по-лека мярка? Той уби детето ми на тротоара... Може ли моето дете да стои под земята, а той да седи вкъщи на дивана? Не е честно! Той ми отне детето!", каза тя.

Братът на Христина също заяви, че близките настояват решението за промяна на мярката да бъде преразгледано. Той припомни последиците от катастрофата, при която загина сестра му, а племенникът му Марти остана с 100% ТЕЛК. При тежкия инцидент пострадаха и още три деца.

На протеста присъстваха представители на сдружение "Ангели на пътя", както и родители, загубили децата си при пътни инциденти. Николай Попов, баща на загиналата Сияна, съобщи, че са събрани 10 200 подписа срещу освобождаването на Бургазлиев.

Представителят на сдружение "Ангели на пътя" Петя Илиева също изрази несъгласие с решението. Тя посочи, че според нея подобни случаи показват необходимостта от промяна в съдебната система и призова обществото да реагира.

"Крайно време е обществото да се събуди. Крайно време е да се разбере, че корупцията сред съдебната система е огромна и призовавам всички да се обединим и този ад да спре", заяви Илиева.

Тя отправи и призив за граждански действия, ако Бургазлиев остане под домашен арест, като заяви, че са възможни блокади на пътища.

Дир.бг