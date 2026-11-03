Отборът на родените 2017 г. момчета на детски футболен клуб ДФК „Юнак“ Шумен спечели бронзови медали от есенното издание на турнира Трявна къп, съобщиха от клуба.
В тази възрастова група играха осем отбора, разделени в две предварителни групи.
Шуменските таланти стартираха надпреварата със загуба о Севлиево с 1:5. След това записаха две победи, едната, от които много убедителна – „Юнак“ - „Чавдар“ Троян 13:0 и „Юнак“ - „Ботев“ Враца 3:1.
В полуфинал шуменските момчета отстъпиха на „Етър“ (Велико Търново), който стана шампион.
В малкия финал при набор 2017 „Юнак“ спечели с 3:2 срещу „Янтра“ (Габрово) с 3:2 и си осигури третото място.
„Нашите момчета се изправиха пред силни съперници, тежки атмосферни условия, но доказаха, че имат огромни сърца, железен характер и дух на истински шампиони! Бронзът е наш! Аплодисменти за нашето момче Преси, който заслужено грабна престижната индивидуална награда за Най-добър защитник на турнира“, написаха от ДФК „Юнак“ на официалната си страница в социалните мрежи.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Супер!На трето място от четири отбора.
Анонимен
По-добре не коментирай неща които не са ти ясни. Отборите са 9 разделени в две групи. Вие вместо да се радвате, че децата в Шумен се развиват и печелят награди се чудите как да омаловажите успеха им.
Анонимен
Браво на момчетата и успехи да имат