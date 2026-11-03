Управителят на БНБ Димитър Радев откри банкова конференция на Официалния форум за парични и финансови институции, която се провежда в столицата.

“Въздействието на енергийния шок може да се окаже по-продължително, отколкото се очакваше досега в еврозоната”, бяха първите думи на главния банкер на БНБ.

Радев определи като правилно решението на Европейската централна банка да запази равнището на трите си основни лихвени процента, но предупреди, че "октомврийската пауза е време за оценка, а не край на затягането на паричната политика”, предава БНР.

Като управител, Радев е на мнение, че БНБ трябва да следи косвените и вторичните ефекти от енергийния шок. Той подчерта, че не бива да се изчаква те да се проявят в пълна степен, преди да бъдат предприети действия.

Присъединяването към еврозоната не премахва различията между националните икономики, предупреди още Радев и обърна внимание на по-високата инфлация у нас спрямо тази в еврозоната.

По думите му банковият сектор е добре капитализиран и ликвиден.

Днес.бг