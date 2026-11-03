Годишната инфлация в България се ускорява до 6,1% през октомври, достигайки най-високото си равнище от май насам. Месечното поскъпване на потребителските стоки и услуги също се засилва значително - до 1,3% спрямо септември, когато беше отчетено понижение на цените с 0,2%. Това показват експресните предварителни оценки на Националния статистически институт (НСИ).

Най-сериозно през октомври са поскъпнали облеклото и обувките - със 7,4%, развлеченията, спортът и културата - със 7%, както и образователните услуги - с 2,5%.

Ускоряването на годишната инфлация се дължи на по-високия ръст на цените в редица основни потребителски групи. Най-голямо е увеличението при транспорта, където годишното поскъпване достига 37,1% при 25,9% през септември. По-бързо нарастват и цените на образователните услуги - до 9,2% от 7,7%, както и тези на развлеченията, спорта и културата - до 9,2% от 8,5%.

При хранителните стоки и безалкохолните напитки годишната инфлация се ускорява до 1,9% спрямо 1,6% месец по-рано. Жилищните и комуналните разходи поскъпват с 5,6% при 5,4% през септември, а ресторантите и хотелите - с 9,8% при 9,5%.

Увеличение на годишния темп на инфлация има и при здравеопазването - до 3,2% от 3,1%, както и при застрахователните и финансовите услуги - до 2,5% спрямо 0,2% месец по-рано.

При облеклото и обувките цените излизат на положителна територия с ръст от 0,3% на годишна база при отчетено понижение от 0,1% през септември. При обзавеждането и стоките за дома също се наблюдава обрат - поскъпване от 0,1% след спад от 0,5% месец по-рано.

Предварителните оценки на НСИ показват, че хармонизираната инфлация, която позволява сравнение между държавите в ЕС, се очаква да нарасне с 0,8% на месечна база през октомври. През септември индексът остана без промяна. На годишна база хармонизираната инфлация се ускорява до 6% от 5,6% месец по-рано.

При малката потребителска кошница, която отразява потреблението на най-нискодоходните 20% от домакинствата, се очаква месечно поскъпване от 0,7%, а годишното увеличение да достигне 2,4%.

По отделни групи през октомври най-силно се очаква да поскъпнат нехранителните стоки - с 1,4% спрямо предходния месец. При хранителните продукти увеличението е 0,6%, а при услугите - 0,1%.

Дир.бг