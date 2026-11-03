От 3,30 евро на 3,37 евро за тон се увеличават отчисленията, които ползвателите на депото в шуменския квартал „Дивдядово“ заплащат за бъдещото му закриване и следексплоатационни грижи.



Промяната бе одобрена от общините членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Шумен на заседание днес.



Средствата се превеждат по сметка на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ и могат да се използват единствено за предвидените дейности. Размерът на отчисленията се актуализира на всеки три години и се определя по специална формула.



От 2011 г., когато са въведени тези отчисления, по сметката на РИОСВ – Шумен са натрупани 372 146 евро.



На заседанието бе решено също през 2027 г. цената за депониране на тон отпадък на сметището в „Дивдядово“ да остане 158,5 евро – колкото е и през настоящата година.



До 30 септември тази година на депото са депонирани 2100 тона отпадъци. Прогнозата е през 2027 г. количеството им да достигне 2131 тона.



В момента оставащият капацитет на депото в „Дивдядово“ е 196 369 тона. Общият му капацитет е бил 905 365 тона.

ШУМ.БГ