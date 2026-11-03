Турция планира тунелите и подземните структури под храма „Света София“ в Истанбул да бъдат открити за посетители, след приключването на почистването, укрепването и реставрирането им, съобщи турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, цитиран от в. „Тюркийе“.

По време на културен фестивал в Анталия вчера Ерсой заяви, че екипите, заминаващи се с продължителната реставрация на „Света София“, вече са започнали работа по почистване, документиране и съхраняване на тунели, водни канали, мазета и други пространства под историческата сграда. По думите на Ерсой в рамките на тези дейности досега са премахнати около 3000 тона кал и отломки, което е разкрило голям брой неизследвани досега тунели и камери.

Министърът отбеляза още, че разкопките в четирикамерна подземна гробница, или хипогеум, в североизточната част са разкрили следи от периоди, предшестващи построяването на „Света София“. По думите му турските власти планират скоро да покажат подземните зони под храма на медиите и имат намерение да отворят пригодните за посещение тунели и камери за посетители след завършването на съответните укрепителни и реставрационни дейности.

Към момента укрепителни дейности се извършват и на главния купол и полукуполa над източната част на „Света София“, отбелязва медията.

enlightened„Света София“ е построена през 532-537 г. по нареждане на византийския император Юстиниан Първи. Веднага след падането на Константинопол под османска власт през 1453 г. тя е превърната в джамия от султан Мехмед Втори Завоевателя. През 1934 г. правителството на Турция начело с Мустафа Кемал Ататюрк превръща сградата в музей, като тя запазва този статут до 2020 г. Преди шест години, въз основа на решение по дело от 10 юли 2020 г., заведено от Асоциацията за опазване на историческите паметници и околната среда с искане за отмяна на решението на Министерския съвет за превръщането на „Света София“ от джамия в музей, на „Света София“ беше възвърнат статутът на действаща джамия. В деня на решението президентът Ердоган подписа указ за повторното отваряне на „Света София“ за богослужения.

Дарик