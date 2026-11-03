Общо 548 пътнотранспортни произшествия са регистрирани в Шуменско от януари до началото на ноември тази година. 89 от тях са тежки, при които са загинали седем души, а 103-ма са ранени.

Това показват данните на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Шумен.

В сравнение със същия период на миналата година общият брой на катастрофите е намалял с 14, а тежките произшествия са с 34 по-малко. Ранените участници в движението също са по-малко – с 47, но загиналите са с двама повече.

За същия период през 2025 г. са отчетени 562 произшествия, от които 123 тежки. При тях са загинали петима души, а 150 са били ранени.

Най-много катастрофи са станали на територията на община Шумен – 349. От тях 52 са тежки, с четирима загинали и 58 ранени.

В община Нови пазар са регистрирани 51 пътни произшествия, от които осем тежки. При тях има един загинал и осем ранени. В община Каспичан катастрофите са 34, като пет са тежки. Загинал е един човек, а шестима са ранени.

Във Велики Преслав са отчетени 26 произшествия, от които шест тежки. При тях няма загинали, пострадали са седем души.

ШУМ.БГ