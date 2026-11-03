Поредна порция анонимни заплахи за поставени бомби заваляха към институции в страната, самолети в София и съдилища в Стара Загора и Ловеч.

Главният секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че има отправена заплаха и към самолет на летище София, са получени днес. Самолетът е кацнал преди минути и се проверява от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма за наличие на евентуално поставени взривни устройства, съобщи пред журналисти в Перник главен комисар Николов.

Николов обясни, че сигналите отново са свързани с твърдения за поставени взривни устройства, а по случая с вчерашната заплаха все още се установява конкретният подател. Той припомни, че при предишни подобни случаи са били установени имейл адреси, от които са изпращани съобщенията, като IP адресите са били на територията на други европейски държави.

"Неприятното е, че вече започнаха да включват и някои от авиокомпаниите, при което се налага да се променя курсът на самолета и да се предприемат съответните мерки", посочи главен комисар Николов.

Той увери, че служителите действат по установен протокол и реагират на всеки постъпил сигнал. Към момента няма данни за конкретни терористични намерения или действия. Мерките за сигурност на летищата са засилени, като се поддържа постоянна готовност за реакция.

Сигналът за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора пък е получен на електронната поща на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщиха от Окръжния съд.

Заради заплахата всички институции, помещаващи се в сградата, преустановяват дейността си. Съдебната палата ще остане затворена до 13:00 часа днес, уточниха от пресцентъра.

Насрочените за днес дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани, уточни БТА. Това е пореден сигнал за взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора. През октомври имаше няколко получени сигнала за взривни устройства.

Дир.бг