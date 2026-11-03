България приема на официална церемония във военния завод "Терем" във Велико Тънорво първите бойни машини "Страйкър", предаде БТА. Събитието бележи важен етап от модернизацията на нашата армия и началото на реалното въвеждане в експлоатация на новия тип техника.

Придобиването на машините "Страйкър" е част от ангажиментите на страната ни към колективната отбрана на НАТО и усилването на отбранителните способности на Сухопътните войски.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов прие почетния строй на Националния военен университет (НВУ) "Васил Левски" във военния завод "Терем" във Велико Търново. С това започна тържествената церемония, на която той посрещна първите асемблирани бойни машини "Страйкър" за Сухопътните войски.

Договорът за доставка на 183 бойни машини от фамилията "Страйкър" първоначално беше сключен за 1,37 млрд. долара, но през лятото Народното събрание одобри актуализация с още над 44,7 млн. долара, заради поскъпването и инфлацията. Първите осем машини вече са сглобени, пет от тях вече са предоставени на първа механизирана бригада на Сухопътните войски в Карлово.

На тържествената церемония присъстват началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на Българската армия, ръководството на Военния завод "Терем", посланикът на Канада в България Кевин Рекс, представители на Държавния департамент на САЩ, на американското посолство и на въоръжените сили на САЩ.

През лятото при посещението си във великотърновския военен завод министър Стоянов посочи, че предприятието разполага с необходимата инфраструктура и експертиза, за да се утвърди като регионален сервизен център за платформата "Страйкър". Това ще гарантира дългосрочни способности за поддръжката на машините след доставката на всички 183, предвидени в сключения договор, и ще осигури тяхната надеждна експлоатация в бъдеще.

Българските военнослужещи са обучени да работят с машините "Страйкър", каза началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов пред журналисти във Велико Търново.

На официалната церемония по предаването на американските машини за асемблиране в завод "Терем-Ивайло" във Велико Търново, той посочи, че това е важен етап от модернизацията на българската армия и развитието на стратегическото партньорство със САЩ и Канада.

Приемането на новите машини "Страйкър" е събитие, чието значение надхвърля доставката на съвременна военна техника - то е конкретен израз на осъзнат и определящ избор България да изгражда модерни, боеспособни и оперативно съвместими въоръжени сили, готови да изпълняват националните интереси и да изпълняват поетите съюзни ангажименти, посочи той.

Началникът на отбраната подчерта, че машините ще осигурят способности на българските сухопътни войски. "В условията на сериозни предизвикателства пред европейската сигурност, включително продължаващата война в Украйна, изграждането на боеспособни сухопътни формирования е критична необходимост", каза Ефремов. Той уточни, че новите машини ще осигурят радикално нова маневреност, съвременна защита и качествено по-висока огнева мощ на военните формирования.

САЩ са ключов съюзник на България, а това сътрудничество има съществен принос за укрепването на източния фланг на НАТО и сигурността в Черноморския регион. Придобиването на бойните машини "Страйкър" и самолетите "Ф-16" са доказателство, че това партньорство намира израз в конкретни дългосрочни инвестиции, каза той. И допълни, че се очаква бреговият ракетен комплекс.

Очакванията са за задълбочаване на индустриалното и технологично партньорство между двете държави, а дейностите в завода показват потенциала на българската отбранителна индустрия, каза още Ефтимов. И допълни, че перспективата завод "Терем -Ивайло" да се утвърди като регионален център за поддръжка на платформата "Страйкър" заслужава особено внимание, защото така България може да предоставя услуги в подкрепа на съюзниците в района. Той обобщи, че най-важната задача е придобиването на новата бойна техника да бъде превърнато в реална отбранителна способност и ангажиментът на командния и личния състав в този процес е огромен.

Дир.бг