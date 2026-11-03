Вицепремиерът Атанас Пеканов е категоричен, че битовите потребители няма да усетят увеличението на цените на електроенергията и топлоенергията до 1 юли 2027 г. “В същото време държавата работи за подобряване на компенсациите за бизнеса заради по-високите цени на енергоносителите”, каза пред журналисти вицепремиерът.

Той добави, че КЕВР е независим регулаторен орган и определи като неправилни призивите на опозицията правителството да се намесва в решенията на комисията с цел ограничаване на цените на природния газ.

Вицепремиерът посочи, че през последния месец цената на природния газ на европейските борси се е повишила с 30 на сто, а за последните три месеца увеличението е 80 на сто. Въпреки това България се намира в относително по-добра позиция заради действащата система, обясни той.

Пеканов даде пример с определената предишния ден цена на природния газ в България от 58 евро за мегаватчас при 95 евро на европейските борси. По думите му това означава, че цената у нас е с около 40 на сто по-ниска от европейската. Той призна, че ситуацията създава затруднения за бизнеса, като отбеляза, че вече действат две програми за подпомагане на енергийноинтензивните предприятия, както и по-обща програма за компенсации.

По-високи цени за бизнеса

Попитан дали по-високите цени на енергията за бизнеса могат да засилят инфлационния натиск, вицепремиерът отговори, че чрез различните мерки за подпомагане правителството се опитва да предотврати прехвърлянето на увеличените разходи върху крайните цени на стоките и услугите.

Пеканов отново подчерта, че Министерството на енергетиката е отворено към предложенията на бизнеса и че те ще бъдат разгледани тази седмица, като специално внимание ще бъде отделено на възможността компенсациите да достигат по-бързо до предприятията.

По отношение на бюджета Пеканов съобщи, че разговорите с Европейската комисия по някои от параметрите продължават. Планът е бюджетът да бъде представен в петък. Той уточни, че първо ще бъде представен проектът, след което ще могат да започнат разговорите по същество.

Днес.бг