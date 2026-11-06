Не е ляв, не е десен, не е социален; бюджет на инерцията; по много от същото; бюджет на обедняването, на страшното свличане, правителството харесва инфлацията.

Това са само част от определенията на опозицията към представената днес от правителството финансова рамка за следващата година, както и до 2029 г. Самият проектобюджет все още не е публикуван, формациите в парламента коментираха единствено представените под аплодисменти в УНСС таблици на премиера Румен Радев и вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

ГЕРБ: Не е ляв, не е десен, не е социален

От името на ГЕРБ говориха бившите министри на финансите, на образованието и на енергетиката - Теменужка Петкова, Красимир Вълчев и Жечо Станков.

Според Вълчев бюджетът не е благоразумен и явно и през следващата година ще продължат оплакванията на властта за лошото наследство.

"Нито е антиинфлационен, нито е ляв, нито е десен, нито е социален, ние просто не знаем как да го наречем, освен бюджет на инерцията - ще продължат инфлацията и дефицитите", посочи Вълчев.

"Имаме достатъчно основания да се съмняваме, че правителството харесва инфлацията, защото продължава да я помпа, защото "инфлационният данък" най-лесно се събира от хората и им помага да намаляват бюджетния дефицит", допълни.

Теменужка Петкова пък посочи, че ситуацията е притеснителна - ако медиите и опозицията са ти виновни (Радев каза, че медиите са "обладани" от опозицията, бел. ред.). И определи парламента като "гумен печат", след като кабинетът реши да покаже числата в УНСС вместо в НС. От ГЕРБ имали идеи за намаляване на разходи, дълг и пр.: "Да заповяда", заяви Петкова.

Милиарди без покритие: Сметната палата разкри тежки нарушения в АПИ

Милиарди без покритие: Сметната палата разкри тежки нарушения в АПИ

По думите й одитите на Сметната палата се използвали като мантра и обяснение на некомпетентните действия на правителството.

"Предстои ни отново висока инфлация, чухме за 4%, нов дълг от 8,6 млрд. евро, увеличаване на максималния осигурителен доход, въвеждане на данък свръхпечалба, данък върху ваучерите - това, което ни чака, не е никак оптимистично.

ЕК има много сериозни ктирики по отношение на разходите в бюджета и на цялостната визия", посочи Петкова.

И попита Радев ще се извини ли на бизнеса, както направи преди година от името на управляващата тогава ГЕРБ. Попита и ще гарантира ли с тези параметри, че в следващите години няма да има увеличение на данъците.

Бившият енергиен министър пък говори за отказа на управляващите да компенсират бизнеса и потребителите заради високите цени на енергоносителите.

"Демократична България": Бюджет на страшното свличане

"Току-що правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане", пък бяха първите думи на Ивайло Мирчев ("Демократична България").

Според него днес управляващите са излъгали за параметрите на представения дефицит за догодина от 3,5%. В бюджетния план се говори за дефицит от 4,2- 4,3 на сто. Разликата е, че едното е на касова, другото - на начислена основа.

Розовата картина на индустриално развитие, обрисувана днес, не кореспондира с показания спад на БВП. Бяха ни представени и нови 9 млрд. евро дълг.

"Това е по-лош бюджет от бюджета на Жан Виденов. Хората, които тогава фалираха България, искат отново да влезем в спиралата от дългове, големи дефицити, нисък ръст на БВП.

Тогава Костов реши проблема, сега тези са напът да направят голямата беля", заяви Мирчев.

Според икономиста Мартин Димитров вместо намаляване на цените, каквото хората са очаквали, ще получат ръст на инфлацията. По думите на депутата, под формата на различни данъци от хората ще се вземат 2 млрд. евро. "Сметката тази зима ще бъде платена от българските граждани."

ДПС: Управлението се е устремило към Космоса...

И от ДПС разкритикуваха липсата на внесен бюджет в парламента.

"Единственото, с което можем да се съгласим от представянето е, че този бюджет е камион без спирачки, който лети към пропастта", посочи Станислав Анастанов (ДПС).

И иронизира добрите пожелания за гигафабрики, космическа индустрия, на фона на въпроса на българските граждани - как другия месец ще си платят сметките:

"И докато управлението се е устремило към Космоса, българските граждани са здраво пристиснати към земята, да не кажа смачкани от настоящите цени."

Прогресивно обедняване, няма инфлационни мерки - допълни и зам.-председателката на групата Айтен Сабри.

"Възраждане": По много от същото

Като "по много от същото" определиха представения проектобюджет за 2027 г. от "Възраждане". Според зам.-председателя на партията Цончо Ганев той е продължение на предишния бюджет на Румен Радев, т.е. тазгодишния, и не може да има място за оправдания.

Бюджетът предлагал трайно обедняване, никаква борба с инфлацията, никаква борба с икономическите последици, никаква борба с вдигането на цените - изброи Ганев.

"Другата страна на монетата е още по-плашеща: доходите на всеки един гражданин на републиката, тъй като политиките за поощряване на бизнеса, тези, свързани с микробизнеса, са точно нула", смята още "възрожденецът".

Ганев коментира и рязкото вдигане на външния дълг от последните години в контекста на планираните до 8,6 млрд. евро за следващата година (с които биха станали 47 млрд. евро брутен дълг към края на годината).

"Това показва, че България е една фалирала държава, икономическата ситуация в страната не се подобрява, а се влошава."

Бюджетът на Радев не се различавал по нищо с този на кабинета на ГЕРБ, подкрепен от ДПС в миналия парламент.

От "Възраждане" се обявиха и против големия скок на данъчните оценки на имотите.

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