Миналогодишният шампион с Макларън Ландо Норис записа най-добро време в първата свободна тренировка на Формула 1 за Гран при на Бразилия, а в топ 4 на класацията попаднаха представители на четири различни отбора.

През миналата година Норис спечели състезанието в Бразилия по пътя към световната титла.

Макс Ферстапен от Ред Бул постави най-рано гумите софт и логично оглави подреждането с време 1:11.953 минути, но това постижение бе подобрено десетина минути по-късно от световния шампион Андреа Кими Антонели от Мерцедес с 0.154 секунди. Най-бърз в сесията обаче бе Ландо Норис, който записа 1:11.717 минути на 4.309-километровата писта.

Норис завърши пред Антонели и Ферстапен, а Люис Хамилтън с Ферари записа четвърто време и така четири различни отбора се наредиха в топ 4. Джордж Ръсел, съотборник на Антонели, зае пето място пред Исак Хаджар от Ред Бул.

Изключително впечатление в тренировката направи доскорошният съперник на Никола Цолов за титлата във Формула 2 Габриеле Мини, който даде седмо време с Алпин при 0.852 секунди пасив от Норис. Рафаел Камара също се включи в сесията и бе с над една секунда по-бавен от него с автомобил на Хаас.

БТА