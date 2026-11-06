Томас Маркъл, баща на съпругата на британския принц Хари Меган Маркъл, е арестуван от американски федерални агенти в град Тампа Флорида по обвинения, свързани със сексуално насилие над деца, съобщиха Министерството на правосъдието на САЩ.

"Г-н Маркъл е обвинен в притежание на материали за сексуално насилие над деца, включително снимки, изобразяващи го с непълнолетни момичета", каза първият помощник-прокурор на САЩ Бил Есейли, който ръководи прокуратурата на САЩ в Лос Анджелис, предаде Си Ен Ен.

Твърди се, че 82-годишният мъж е пазел "сексуално откровени снимки на себе си с момичета в предпубертетна възраст в две складови помещения в района на Лос Анджелис, които е наемал в продължение на близо две десетилетия".

Агентите са иззели около 78 предмета, включително диапозитиви, филмови негативи и книги, съдържащи материали за предполагаемо сексуално насилие над деца, съобщиха от ФБР.

На две снимки е мъж, когото свидетел е идентифицирал като Томас Маркъл, с голо момиче в предпубертетна възраст, съобщи правосъдното министерство. Друго изображение показва голо момиче в стая, която изглежда е част от верига мотели във Филипините, съобщиха федералните следователи.

Очаква се Маркъл да се яви за първи път във федералния съд днес. Ако бъде признат за виновен, го грози максималната присъда от 20 години във федерален затвор.

Директорът на ФБР Каш Пател заяви, че властите са "действали бързо", като са идентифицирали и локализирали материалите с откровено съдържание и са арестували Маркъл във Флорида.

"ФБР ще използва всеки един ресурс, с който разполага, за да защити невинни деца - всеки хищник, който се насочва към деца, няма да има никакво безопасно убежище в тази страна или където и да се опита да се скрие", заяви той.

Наскоро Меган каза, че е "дълбоко разстроена" от твърденията за баща ѝ и разкри, че през 2018 г. до лондонската полиция е било изпратено писмо, съдържащо "обезпокоителни твърдения" по негов адрес.

dir.bg