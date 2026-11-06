Дрон, който първоначално беше определен от кмета на Шабла Мариян Жечев като руски „Шахед“, се оказа безпилотен апарат от модела „Гербер-2“, съобщиха по-късно от Министерството на отбраната. При обследването военните установили, че дронът не е носил взрив и по корпуса му няма надписи.

Новината за находката съобщи в петък сутринта кметът Жечев, цитиран от Нова тв. Безпилотният апарат е открит в района на зенитния полигон „Шабла“, след като гражданин подал сигнал, че се е натъкнал на него по време на разходка по брега. Първоначалното предположение било, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривоопасен заряд.

„Върху него има и надпис „Шахед“, съобщи още кметът.

За находката били уведомени военните, като се очакваше сапьори да обезвредят апарата.

По-късно Министерството на отбраната съобщи, че военнослужещи от Военноморските сили са извършили разузнаване и унищожаване на безпилотния апарат.

Сигналът за дрона е подаден в 10 ч. от оперативния дежурен на МВР. След получено разрешение от началника на отбраната и заповед на заместник-командира на ВМС е активирано специализирано формирование от Военноморска база Варна. При обследването военните установили, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето, преди да бъде изхвърлен на брега.

„По корпуса му няма надписи, класифициран е като руски „Гербер-2“. Дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност. Установено е, че не е носил взрив“, се казва в съобщението на Министерството на отбраната.

Русия използва дронове „Шахед“ във войната срещу Украйна

Дроновете Shahed-136 първоначално са разработени в Иран. Русия започва да ги използва през есента на 2022 г., а впоследствие започва собствено производство на модифицирани версии в завода „Алабуга“ в Татарстан. Те са известни като „Геран-2“.

Русия добавя подобрена навигация, камери, системи за защита от заглушаване и различни видове бойни глави. Тези дронове са сред основните средства за руските далекобойни въздушни атаки срещу украински градове.

„Гербер“ е руски безпилотен апарат, който първоначално е разработен като по-евтина алтернатива на ударните дронове „Шахед“. Изработва се основно от пяна и шперплат и наподобява по форма и размери иранските безпилотни апарати Shahed-136, известни в руската армия като „Геран-2“. Основната му функция е да служи като примамка, която затруднява противовъздушната отбрана и я принуждава да изразходва ресурси за прихващане на фалшиви цели. Някои версии обаче са оборудвани с разузнавателна техника или могат да носят експлозивен заряд.

Припомняме, че Черно море стана арена на руски военни удари срещу кораби, включително в близост до българските териториални води. Българските власти все още не са посочили категорично източника на атаките с дронове срещу плавателни съдове в района. Десетки моряци загинаха.

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