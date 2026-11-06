Италианският министър-председател Джорджа Мелони осъди кибератаките „срещу гражданска инфраструктура“, визирайки както фалшивите сигнали за бомби, така и атаката срещу Френската служба за даряване на кръв, предаде Франс прес.

„Днес не сме в състояние да кажем дали атаката срещу Франция, фалшивите сигнали за бомби в самолетите или нападенията срещу хранителни магазини са свързани помежду си. Но всички те безспорно ни показват едно и също: днес именно гражданската инфраструктура е взета на прицел“, заяви Мелони пред медиите в кулоарите на събитие във Верона, в североизточната част на Италия.

БТА