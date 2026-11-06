Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

През нощта с усилване на вятъра от север-североизток ще нахлува студен въздух. Временни увеличения на облачността ще има над източната половина от страната. В западните райони ще бъде предимно ясно и почти тихо и на отделни места в котловините и по поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, за София - около минус 2°. Утре ще бъде предимно слънчево. В източните райони ще духа умерен и силен северен вятър, а в останалата част от страната - слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 10°.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра - около минус 1°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, главно по северното крайбрежие силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 8 мин. и залязва в 17 ч. и 12 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 4 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 11 мин. и залязва в 15 ч. и 54 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

НИМХ