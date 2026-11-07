Русия вече използва новата си сателитна мрежа "Рассвет" (Rassvet), представяна като руски аналог на "Старлинк" (Starlink), за военни комуникации над Украйна, съобщиха от украинското военно разузнаване пред "Ройтерс".

Според Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна целта е ударните дронове да станат по-точни и по-трудни за заглушаване.

От началото на тази година Русия е извела в орбита 32 сателита от системата "Рассвет" на два етапа - през март и юли. Миналия месец руското правителство потвърди, че са изстреляни над 30 сателита.

Това е нищожна част в сравнение с повече от 10 000 сателита в мрежата "Старлинк", управлявана от компанията "СпейсЕкс" (SpaceX) на Илон Мъск. Нейната военна версия "Старшийлд" функционира в Украйна, но не и в Русия. Достъпът до системите на "СпейсЕкс", с каквито Москва не разполага, оказа огромна помощ на Киев във войната срещу руските окупационни сили.

Москва планира нови изстрелвания на сателити "Рассвет" до края на 2026 г., за да разшири географския обхват на мрежата и постепенно да я превърне в пълноценна система за сателитни комуникации в ниска околоземна орбита, се посочва в писмено изявление на ГУР.

"Русия използва сателитната система "Рассвет" над територията на Украйна за военни цели", заяви говорителят на ГУР Андрий Юсов.

"Към момента сателитната групировка е недостатъчна, за да осигури непрекъснато покритие на украинската територия. Връзката е налична само периодично, когато сателитите преминават над съответните райони", посочи Юсов.

Днес руският Научно-експертен съвет предупреди за рисковете, свързани със "Старлинк", и призова за по-бързо разгръщане на системата "Рассвет".

Системата "Старшийлд" осигури на Киев значително предимство при използването на дронове и комуникациите на бойното поле.

До по-рано тази година руските сили използваха терминали "Старлинк", придобити чрез "сиви" канали, но Киев успя да убеди "СпейсЕкс" да ги деактивира. Това беше един от факторите, които през настоящата година промениха динамиката на бойните действия в полза на Украйна. Миналия месец обаче украинските полеви командири неочаквано се сблъскаха с ограничения на скоростта в системата "Старшийлд". Това затрудни способността на военните да прехващат руски дронове и наложи отмяната на някои бойни операции.

Не беше предоставено обяснение за временните ограничения върху "Старшийлд", мерки, които бяха въведени на фона на напрежение с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп по повод украинските удари по руски петролни рафинерии, но впоследствие бяха премахнати.

Макар че през тази година териториалните придобивки на Русия на фронтовата линия на практика спряха, тя засили ударите по електроенергийната инфраструктура и градовете в Украйна, използвайки ново поколение реактивни дронове, които са по-трудни за прехващане.

Украински официални лица многократно изразяват загриженост относно опитите на Русия да създаде собствена версия на мрежата на "СпейсЕкс".

Миналата седмица президентът на Украйна Володимир Зеленски наложи санкции на 10 компании, участващи в разработването на проекта "Рассвет", включително "Бюро 1440" - координатор на инициативата, ползваща държавна подкрепа. От "Бюро 1440" заявиха, че планират да създадат съзвездие от над 900 сателита до 2035 г.

В изявление на ГРУ на Украйна се посочва, че "Рассвет" може да осигури на Русия двупосочен обмен на данни с нейните безпилотни летателни апарати над Украйна. Това позволява на разузнавателните дронове да предават информация в реално време, а на операторите - да коригират маршрута на ударните дронове по време на полет, намалявайки зависимостта от предварително зададена траектория.