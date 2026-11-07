Правителството полага усилия да спре нарастването на бюджетния дефицит и държавния дълг, като предвижда намаляване на дефицита с близо 4 млрд. евро до следващата година, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в предаването "Панорама" по БНТ. Той обясни, че правителството цели да ограничи бюджетния дефицит до 3,5% на касова основа и да намали числеността на държавната администрация с около 5000 души чрез обединяване на структури, дигитализация и премахване на дублиращи се функции.

На въпрос как ще бъде спрян "камионът без спирачки, който лети надолу", както каза премиерът Румен Радев при представянето на проекта на Бюджет 2027, финансовият министър посочи, че ограничаването на дефицита и дълга е необходимо, за да се предотврати финансова катастрофа.

"Ако не спрем галопиращите дефицити, ако не спрем дълга, който държавата трябва да взима, за да може да покрива този дефицит, за да може да разплаща старите задължения, неминуемо катастрофата е сигурна", заяви той.

По думите му усилията за овладяване на ситуацията са започнали още през май, като целта е бюджетният дефицит да бъде намален с близо 4 млрд. евро.

"Мога да кажа, че за спирането на този камион и предотвратяването на катастрофата положихме достатъчно усилия още от май месец до следващата година дефицитът да бъде намален с близо 4 милиарда евро", каза Донев.

Той уточни, че заложените параметри са дефицит от 3,5% на касова основа и 4,2% на начислена основа. При премахване на дерогацията за военните разходи показателят на начислена основа би достигнал 3,6%.

"Нещо, което е изключително трудно да бъде постигнато за такъв кратък период от време. Но въпреки това, ние сме готови да направим всичко възможно, това свиване, това консолидиране на държавните разходи да бъде направено", подчерта министърът.

Донев посочи, че мерките не се ограничават само до приходната част на бюджета, а включват и съкращаване на разходи, особено за неефективни структури. Сред основните инструменти е административната реформа, която предвижда обединяване на звена и намаляване на персонала.

"Днес показахме, че с реформата, която ще направим в администрацията, ние всъщност ще намалим с близо 5000 броя числеността на държавната администрация. Нещо, което не е правено през годините", заяви Донев.

Той отбеляза, че досега администрацията постоянно е нараствала, а сега правителството цели да обърне тази тенденция. Министърът подчерта, че съкращенията няма да бъдат самоцелни, а ще се извършват там, където има възможност за обединяване на функции и структури, премахване на остарели дейности и дигитализация на процесите.

"Но не безцелно, а там, където действително може да бъдат обединени функции, да бъдат премахнати стари функции, да бъдат обединени структури, да бъде дигитализиран процесът, да се дава повече възможност и по-добри услуги за бизнеса и за гражданите. Така че не на всяка цена съкращение на персонал", уточни Донев.

Той коментира и въпросът дали правителството е имало намерение да пренасочва част от вноските от втория пенсионен стълб към НОИ:

"Мисля, че с представянето на проекта на бюджет за 2027 г. стана ясно, че това няма да стане. Това не е било намерение на правителството."

Донев обясни, че са водени разговори с пенсионно-осигурителните дружества както за възможността гражданите при определени обстоятелства да използват част от натрупаните средства в индивидуалните си партиди, така и за други решения.

"Но всичко това нещо е било в диалог с пенсионно-осигурителните дружества. Този диалог накрая завърши с това, че ние с тях стигнахме до споразумение, в което пенсионно-осигурителните дружества, чрез създаването на инвестиционен фонд, да могат да участват в инфраструктурни проекти на държавата", посочи той.

Идеята е частният и публичният капитал да бъдат обединени за финансиране на инфраструктурни проекти, включително магистрали, железопътна и енергийна инфраструктура.

"Така че този капитал, който се набира, който се акумулира в пенсионно-осигурителните дружества, да може да бъде полезен за националната икономика. Това е последният разговор, който сме водили с пенсионно-осигурителните дружества. И те са наясно, че каквото и да става, винаги става в диалог с тях", заяви финансовият министър.