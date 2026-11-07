"Провеждаме работни срещи. Днес имах телефонни разговори. Утре също ще има такива", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Президентът на САЩ счита, че Русия и Украйна в момента искат да постигнат споразумение и уточни, че "вероятно такова желание се е появило за първи път".

Ден преди това Тръмп съобщи, че е провел среща с представителя на Москва Кирил Дмитриев и обяви сключването на "мащабно споразумение", което ще засяга не само Украйна. Американският преговарящ и зет на президент на САЩ Джаред Къшнър разказа за преговорите относно архитектурата на европейската сигурност. В Кремъл не можаха да предоставят подробности относно предложението на САЩ за мащабно споразумение. По-късно членовете на руската делегация на преговорите в Абу Даби бяха поканени на заседание на Съвета за сигурност. Президентът на Русия Владимир Путин потвърди, че преговорите между Русия, САЩ и Украйна ще се състоят на 10 ноември. Делегацията на Украйна ще бъде ръководена от Рустем Умеров, а в преговорите ще участва и Кирил Буданов.

Междувременно Тръмп съобщи, че вчера американската армия е нанесла нови ограничени удари по Иран, а тяхната цел са били системи за противовъздушна отбрана, предаде АП.

В разговор с журналисти стопанинът на Белия дом определи военните действия като "незначителни". "Бяха изградили известен брой средства за противовъздушна отбрана, но ние ги извадихме от строя, отне ни не повече от 15, а може би и 5 минути", каза американският лидер малко след като пристигна в Уест Палм Бийч, Флорида.

Преди това ирански медии съобщиха, че в района на град Суза на остров Кешм са отекнали взривове. Островът се намира в стратегическия за доставките на петрол Ормузки проток.

САЩ нанесоха удари по Иран и в понеделник, като ги определиха като отбранителни. Тогава взривове отекнаха на островите Кешм и Хенгам в Ормузкия проток и в района на намиращия се в съседство на брега на материка град Бандар Абас.

Вчерашните удари бяха първите след тежката загуба на Републиканската партия на Тръмп на американските междинни избори във вторник.

Дир.бг