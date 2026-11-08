Нови трагични подробности излязоха наяве след масовата стрелба на Главния пазарен площад в Краков в събота.

Две жени и един мъж бяха намерени мъртви в дома на заподозрения за нападението в града, при което бяха застреляни шестима души и ранени още 16, съобщи полският премиер Доналд Туск след съвещание с министри и представители на службите за сигурност в Краков. По думите му тримата най-вероятно са членове на семейството на нападателя, предаде Ройтерс.

Самоличността им все още се установява, а властите разследват обстоятелствата около смъртта им.

Телата са открити при обиска на жилището на заподозрения. На място са изпратени специализирани екипи, които продължават разследването.

Заподозреният е бил увлечен по крайнодесни идеологии и е имал "изключително радикални възгледи", заяви по-рано на пресконференция министърът на вътрешните работи Марчин Кервински, цитиран от световните агенции.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш определи днешната стрелба като "терористичен акт срещу жителите на Краков".

При нападението бяха убити четири жени и двама мъже. Сред жертвите има чуждестранен гражданин, чиято националност не беше съобщена, посочи Кервински.

Двама полицаи са сред ранените, като единият е в тежко състояние. Петима от пострадалите са чужденци, съобщи още вътрешния министър. Националността им засега не е уточнена.

По информация на българското посолство във Варшава към момента няма данни за пострадали български граждани по време на атаката.

Стрелецът е полски гражданин. Медиите съобщиха противоречиви данни за възрастта му, като според едни той е на 24 години, а според други на 25.

Нападението беше извършено в събота малко след 15:00 ч. местно време в историческия център на Краков. Стрелецът навлезе с автомобил на Главния пазарски площад на Краков и откри огън с дългоцевно оръжие на случаен принцип по минувачите. Полицейските служители са успели да го обезвредят в рамките на минути. Според властите бързата им намеса е предотвратила още по-тежки последици. Мъжът е прострелян и задържан от полицията в района на кръстовището на улиците "Диетла" и "Страдомска", след което е откаран в болница. ТОй е бил облечен в дрехи във военен стил, а в колата му са открити други оръжия. Името му все още не е официално обявено.

Полският президент Карол Навроцки обяви национален траур за 8 и 9 ноември в памет на жертвите. В Краков местните власти въведоха траур, който ще продължи до сряда, 11 ноември.

Кметът на града Лукаш Гибала призова жителите към спокойствие и солидарност със семействата на загиналите.

След трагедията бяха засилени мерките за сигурност и в други части на Полша, включително във Варшава.

Полските власти продължават разследването на нападението, както и проверките в дома на заподозрения. Предстои да бъде установено дали тримата открити мъртви са станали жертва на същия извършител и каква е връзката между двата случая.

Дир.бг