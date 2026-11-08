Десетки служители на Областната дирекция на МВР – Шумен бяха отличени за професионализъм, всеотдайност и постигнати резултати по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

С почетен знак на МВР, със заповед на министъра на вътрешните работи, бе отличен заместник-директорът на ОДМВР – Шумен комисар Пламен Тодоров. Отличието му бе връчено от директора старши комисар Георги Гендов, който изрази признателност за неговата усърдна и всеотдайна работа.

Комисар Тодоров благодари за високото отличие и подчерта, че то е признание не само за личните му усилия, но и за работата на целия екип.

„Това отличие е благодарение на всички служители, с които работя. Резултатите никога не са заслуга само на един човек. Нашата работа е екипна и искам да благодаря на колегите за тяхното усърдие, професионализъм и всеотдайност“, заяви той.

По повод празника директорът на ОДМВР – Шумен награди с писмена похвала 44 служители от областната дирекция, а петима получиха парични награди.

От името на главния секретар на МВР старши комисар Гендов връчи на Йордан Кайряков от РУ – Шумен обявяване на благодарност с парична награда. Със заповед на заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов с писмена похвала са отличени още трима служители на дирекцията.

Награди получиха и служители на районните управления в Нови пазар и Каолиново. Със свои заповеди началниците на двете управления са отличили полицаи за постигнати резултати и проявена ангажираност. В РУ – Нови пазар са наградени 20 служители, а в РУ – Каолиново – осем.

Директорът на ОДМВР – Шумен старши комисар Георги Гендов поздрави служителите по повод професионалния им празник и им благодари за усилията, които полагат ежедневно в изпълнение на служебните си задължения.

„Благодаря на всички служители на ОДМВР – Шумен, които с достойнство и отговорност изпълняват служебните си задължения. Бъдете здрави и непреклонни, пазете името и честта на МВР с достойнство, себеотрицание и мъжество. Продължавайте с професионализъм и готовност да защитавате хората, да работите всеотдайно в борбата срещу престъпността и да се грижите за опазването на обществения ред.

Честит празник на всички! Пожелавам ви здраве, нестихващ професионализъм и сили да носите отговорността, която изисква избраната от вас професия“, пожела старши комисар Гендов.

ШУМ.БГ