Роки е готов да сложи ръкавиците, но битката за правата върху легендарния филмов герой продължава да тежи на Силвестър Сталоун. След десетилетия опити да получи дял от успешната поредица, актьорът признава, че вече се отказва да търси собственост върху франчайза, съобщава RadarOnline.com.

"Боже, колко се опитвах!", споделя 80-годишната холивудска звезда, като признава, че по пътя е имало и много задкулисни маневри.

Петдесет години след премиерата на филма от 1976 г., който го превръща в световна звезда, Сталоун заявява, че не притежава права върху "Роки" и неговите продължения, включително поредицата "Крийд".

"Казаха ми: "Ей, получи си парите, защо се оплакваш?". Бях бесен", спомня си актьорът. Въпреки разочарованието си обаче той признава, че с времето се е научил да приема случилото се.

Историята започва, когато Сталоун е все още неизвестен актьор. Той написва сценария на "Роки" само за три дни и отказва да го продаде, ако не получи възможност да изиграе главната роля. Продуцентите обаче имат други планове и разглеждат няколко много по-известни имена за образа на боксьора. Сред обсъжданите актьори са Робърт Редфорд, Ник Нолти, Джеймс Каан, Райън О'Нийл и Бърт Рейнолдс. По думите на Сталоун продуцентите трудно приемат идеята да поверят главната роля на неизвестен актьор.

"Те имаха Редфорд, Ник Нолти, Джими Каан, Райън О'Нийл, Бърт Рейнолдс - всички бяха в разцвета на силите си, а после имаше някакъв неудачник на име Силвестър, който беше достатъчно наивен, за да се задържи", разказва той.

По онова време Сталоун разполага само със 100 долара и подписва стандартен договор, който не му осигурява собственост върху героя или дял от бъдещите приходи на поредицата. За първия филм получава 35 000 долара, но благодарение на договорените 10% от печалбата печели милиони, след като продукцията събира 225 милиона долара в световния боксофис.

Шестте филма от поредицата "Роки" и трите продукции "Крийд" са донесли общо 1,8 милиарда долара от продажбата на билети по света. Въпреки огромния успех Сталоун смята, че е трябвало да настоява за по-добри условия още в началото.

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