16 934 са подадените заявления за целева помощ за отопление в област Шумен за предстоящата зима. На този етап са одобрени 13 532, а постановените откази са 2 016. Част от молбите все още се обработват.

Данните съобщиха за ШУМ.БГ от Регионалната дирекция за социално подпомагане в Шумен.

В сравнение с предходния отоплителен сезон 2025/2026 желаещите да получат подкрепа сега са с 496 повече. През миналата зима средства са отпуснати на 14 418 домакинства, а на 2 020 е отказана помощ.

Най-голям е броят на кандидатствалите в община Шумен – 4 540, като 4 093 от тях вече са одобрени. На второ място е община Каолиново с 2 130 молби, от които положително решение са получили 1 827. В най-малката по население община в областта – Смядово, са подадени 858 документа, а 795 от тях са одобрени.

Близо 86% от кандидатствалите във Велики Преслав вече са получили одобрение. Там са постъпили 1 662 молби, отпусната е помощ на 1 428 от тях. В община Венец от общо 1 271 са одобрени 1 089. Във Върбица обработените и одобрени документи са 86,88% от общо 1 563 (одобрени 1 358). В Каспичан за подкрепа са кандидатствали 757 души, като 666 вече са одобрени. В община Никола Козлево молбите са 1 159, а положително решение са получили 990 от кандидатите. В Нови пазар одобрените са 1 337 от общо 1 515. В Хитрино са постъпили 988 заявления, като 838 от тях вече са одобрени.

Месечният размер на целевата помощ, определена със заповед на министъра на труда и социалната политика, е 64,39 евро. За целия период на подпомагане – от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г., общата сума е 321,95 евро. Средствата се изплащат на два транша.

От РДСП – Шумен увериха, че всички молби ще бъдат обработени в срок и нуждаещите се ще получат навреме парите за отопление.

ШУМ.БГ