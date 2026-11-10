"Златната топка" Хари Кейн не намери място в идеалния отбор на планетата, определен от FIFPro - съюзът на професионалните футболисти.

Почти 20 хиляди играчи от 75 държави гласуваха за 11-те си най-добри колеги, като без никакво съмнение иронията е, че определеният преди няколко седмици за "Златна топка" Хари Кейн не е сред най-добрите в света според останалите футболисти на планетата, или поне мнозинството от тях.

Друг любопитен момент е, че в идеалния състав се завръща Лионел Меси, който попада сред 11-те най-добри за първи път от 2023-а.

За най-добър вратар е избран Давид Рая от Арсенал, който спечели Висшата лига на клубно ниво, но пък бе резерва в испанския национален тим по време на Мондиала.

Пред него в отбрана са Ашраф Хакими от Мароко и ПСЖ, Нуно Мендеш от Португалия и ПСЖ, както и Пау Кубарси от Испания и Барселона, който по-рано днес бе определен и за "Golden Boy" - наградата, връчвана на най-добрия млад футболист за годината.

В халфовата линия на идеалния отбор са Родри от Испания, Манчестър Сити и Барселона, Витиня от Португалия и ПСЖ, както и Джуд Белингам от Англия и Реал Мадрид.

В предни позиции бяха избрани четирима играчи. Килиан Мбапе от Франция и Реал, Лионел Меси от Аржентина и Интер Маями, Елинг Холанд от Норвегия и Манчестър Сити, както и Ламин Ямал от Испания и Барселона.

Дир.бг