Германия заплаши да блокира следващия дългосрочен бюджет на ЕС, ако всички страни членки не се включат в осигуряването на нови 45 милиарда евро за Украйна, включително заявилите отказ да участват България, Унгария, Чехия и Словакия.
Всички 27 държави в съюза отпуснаха на управлението на президента Володимир Зеленски заем от 90 милиарда евро, за да покрие финансовите си нужди през 2026 и 2027 г. Миналия месец обаче Киев посочи, че тази сума няма да бъде достатъчна и прогнозира бюджетен недостиг от 70 милиарда евро през следващата година. ЕС се ангажира да покрие част от този недостиг - 45 милиарда евро, но все още предстои да реши по какъв начин ще бъде осигурено финансирането.
"Как ви се вижда това, на фона на всичко, което става в Европа? България няма как да бъде част от тези 70 млрд.", заяви премиерът Румен Радев, след като се върна от последното заседание на Европейския съвет.
В писмо до председателя на Европейския съвет, оповестено от Франс прес и "Файненшъл таймс", Германия призовава всички държави членки на ЕС "без изключение" да поемат ангажимент за покриване на очаквания бюджетен недостиг на Украйна през следващата година, преди да започнат каквито и да било обсъждания по бюджета на блока от 2028 г. до 2034 г.
"Колективният ангажимент на всички нас, без изключение, да допринесем справедливо за преодоляването на този недостиг е съществена предпоставка за решаването на този проблем", пише германският канцлер Фридрих Мерц до Антонио Коща. Това е и "ключово условие" за обсъждането на "всякакви други въпроси, особено на тези с финансови последици", се посочва в писмото в момент, когато 27-те държави членки водят трудни преговори за бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г.
Германският канцлер призова въпросът да бъде включен в дневния ред на неформалната среща на върха на ЕС в петък в Дъблин.
Германия не възнамерява да поеме тази тежест сама, като изтъква, че двустранната помощ за Украйна, особено военната, вече до голяма степен се осигурява от нея. Тази подкрепа, макар и от съществено значение за европейската сигурност, "е разпределена неравномерно и разчита до голяма степен само на няколко държави членки", твърди Берлин.
Германия, която е водещият донор на помощ за Украйна, както и Нидерландия редовно критикуват някои страни от ЕС, включително Франция, за ограничените им финансови вноски.
Унгария, Словакия и Чехия получиха миналата година разрешение да не участват в плащането на лихвите по заема от 90 милиарда евро.
Миналата седмица ЕК преведе шести транш от него в размер на 4,36 милиарда евро. До края на тази година Украйна се предвижда да получи от ЕС 25,2 милиарда евро, от които 11,9 млрд. евро за отбрана и 9 млрд. евро бюджетна помощ.
От началото на войната през 2022 г. Брюксел е предоставил на Киев общо 235,9 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от приходите от запорираното от ЕС руско имущество.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Този Мерц е за разтрел. Ако той глупака иска нека си плаща от своя джоб. Получава се така че не Украйна и Русия воюват, а Европа и Русия. За него една голяма сопа с ритник по задника и да изчезне от полезрение.
Анонимен
Това е добра новина за всички мунчовци и рубладжии.
Анонимен
И, правилно ,"съединението прави силата"!
Анонимен
Браво на Мерц! Уви Ганьо Балкански със зелените чорапи не осъзнава простото. Не е нужно да си украинец, за да помагаш на Украйна. Не е нужно да си русофил или русофоб, украинофил или украинофоб. Просто трябва да си ЧОВЕК И СМЪТРОФОБ! Не може в 21 век да нападаш съседна държава с абсурдни оправдания...Не става....Не може и да саботираш всички, които искат да помагат в ЕС. И това не става ;)
Анонимен
10.11.2026 09:15 Кой какво саботира,та това са нечии прищявки,България с какъв ангажимент е,това вече надхвърля всякакви възможности,самите ние се нуждаем от помощ при това в мирни условия,един по горе го каза,това е война на ЕС и то на кръгове,върхушката,ЕС бе икономически съюз в какво го превърнаха,тук няма пари за издръжка,а ние на гол тумбак,чифте....Това е бюджет само за сега,ами по нататък!
Анонимен
А дано, че да секне европейското кранче на ЗКПЧ-то от гълъбарника и всички други руски подлоги на европейска издръжка.
Анонимен
И аз бях ЗКПЧ, ама като разбрах за безобразията на комунистите през соца и как са ни оставили да ядем заразена радиационна храна след чернобил, какви са предатели, станах техен враг, с техните похвати ги прилагам срещу тази измет.
Анонимен
..... давайте парите на наркомана и фалирайте държавата!Заеми за заплатите на държавните и общинските служители се теглят в момента.Какви пари за Украйна, какви пет лева!
Анонимен
Силна и независима България.