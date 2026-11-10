Общинският съвет в Шумен прави девети поред опит да избере омбудсман.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен е отправена покана към всички неправителствени организации за среща, за да излъчат трима свои представители, които да влязат в комисията, която ще отсее и оцени кандидатите. В комисията ще влязат и петима общински съветници и трима представители на общинската администрация.

Предните 8 конкурса се провалиха, тъй като никой от кандидатите не успя да получи подкрепата на 2/3 от членовете на шуменския Общински съвет.

Последният неуспешен опит бе направен през юли т.г., когато за омбудсман се кандидатираха две дами - Веселина Маринова и Мариела Митева. Припомняме, че постът е вакантен от 2021 г. година, когато Иван Капралов напусна поста по собствено желание.

ШУМ.БГ