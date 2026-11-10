Общинският съвет в Шумен прави девети поред опит да избере омбудсман.
Съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен е отправена покана към всички неправителствени организации за среща, за да излъчат трима свои представители, които да влязат в комисията, която ще отсее и оцени кандидатите. В комисията ще влязат и петима общински съветници и трима представители на общинската администрация.
Предните 8 конкурса се провалиха, тъй като никой от кандидатите не успя да получи подкрепата на 2/3 от членовете на шуменския Общински съвет.
Последният неуспешен опит бе направен през юли т.г., когато за омбудсман се кандидатираха две дами - Веселина Маринова и Мариела Митева. Припомняме, че постът е вакантен от 2021 г. година, когато Иван Капралов напусна поста по собствено желание.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
от 2021 Шумен няма независим орган който да защитава правата на гражданите! Интересно. Това може да означава само две неща: или всичко е прекрасно и няма нужда от омбудсман, или корупцията е толкова широко разпространена на всички нива че омбудсманът ще е напълно безсилен и затова никой не иска да кандидатства.
АНОНИМЕН
ПАРИ НА ВЯТЪРА ЗА ЗАПЛАТА НА ОБДУСМАН
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
ква е таз професя
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