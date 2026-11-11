Със 127 гласа "за", 75 "против" и без въздържали се Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Основната мярка в него е въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на компании в определени икономически сектори, от който в бюджета се очакват около 800 млн. евро.

Предложението беше внесено на 5 ноември 2026 г. и получи подкрепата на всички 127 депутати от "Прогресивна България". Против гласуваха 19 народни представители от ГЕРБ-СДС, 15 от ДПС, 18 от "Демократична България", 12 от "Продължаваме промяната" и 11 от "Възраждане".

Данъкът ще обхване банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. В обхвата попадат и търговци с храни, чиито нетни приходи от продажби за 2026 г. са най-малко 5 млн. евро.

Освен извънредното облагане законопроектът предвижда редица други промени в корпоративното подоходно облагане. Прагът за признаване на данъчни дълготрайни материални и нематериални активи се повишава от 700 лева на 1000 евро.

Удвоява се и периодът за пренасяне на данъчни загуби - от 5 на 10 години, но се въвежда ограничение те да могат да покриват до 70% от положителния данъчен финансов резултат.

Предвижда се актуализация на режима за облагане на разходите в натура при използване за лични нужди на активи, собственост на предприятията или предоставени им за ползване. Целта е да се уеднакви данъчното третиране на личното потребление, финансирано чрез фирмите.

Работодателите ще могат да осигуряват на служителите си ваучери за храна с максимална месечна стойност 200 евро вместо досегашните 102,26 евро. Въвежда се и ускорена данъчна амортизация за технологии с изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. Законопроектът допуска също 30% от корпоративния данък да бъде преотстъпван за определени цели, включително инвестиции и формиране на резерви.

По време на дебатите заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че ведомството не подкрепя две алтернативни предложения, разгледани от депутатите. Едното е на служебния кабинет и предвижда данъчни облекчения за дарения в подкрепа на спорта, а другото е на "Демократична България" и предлага нулева ставка върху реинвестираната печалба в машини, производствено оборудване и апаратура.

По думите на Петкова предложението за спортните дарения не е достатъчно обосновано от гледна точка на ефективното управление на публичните финанси и не изяснява достатъчно добре фискалния ефект и обществените цели. За инициативата на ДБ тя посочи, че предвижда постоянна мярка за всички данъчно задължени лица, без конкретни условия и изисквания за постигане на определени резултати. И двете предложения бяха отхвърлени от парламента.

Владислав Панев от ДБ заяви, че основният проблем на бюджета не са приходите, а разходите. Според него предложеният данък може да постави икономиката пред сериозен риск от рецесия.

Колегата му Мартин Димитров предупреди, че увеличаването на данъчната тежест ще отслаби стимулите за бизнеса да намалява цените и да инвестира. Той определи като противоречиво очакването за повече инвестиции при едновременно повишаване на облагането на печалбите.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС също разкритикува подхода на управляващите. Според него бюджетът се превръща в инструмент за финансиране на държавните разходи, вместо да насърчава икономическия растеж. Той предупреди и за риска еднократни приходи от извънредния данък да бъдат използвани за покриване на постоянни разходи.

Асен Василев от ПП постави под въпрос разчетите за инвестициите. По думите му държавните инвестиции се свиват с 4 млрд. евро, като финансовото министерство очаква частният сектор частично да компенсира това с допълнителни инвестиции за 3 млрд. евро. Ако те не се реализират, икономиката може да изпадне в рецесия, предупреди той.

Василев заяви още, че според него икономическите щети от данъка върху свръхпечалбите могат да надхвърлят очакваните бюджетни приходи от 800 млн. евро. Ако все пак се въвежда такъв налог, той смята, че обхватът му трябва да включва и енергетиката.

От "Прогресивна България" Константин Проданов защити предложението с аргумента, че става дума за временна мярка за стабилизиране на публичните финанси през следващата година в условията на свръхдефицит.

Той посочи, че подобни данъци са въвеждани и в други държави от ЕС, без това да доведе до спад на чуждестранните инвестиции и инвестиционната активност. Според Проданов извънредните обстоятелства са свързани и с присъединяването на България към еврозоната, както и с лихвената политика на Европейската централна банка. Той определи налога не като разход за бизнеса, а като облагане на икономическа рента над нормалната печалба.

От ДПС Айтен Сабри предупреди, че допълнителната данъчна тежест може да бъде прехвърлена към крайните потребители чрез по-високи цени и така да засили инфлацията. Партията възразява и срещу начина, по който са определени секторите, попадащи в обхвата на облагането.

Цончо Ганев от "Възраждане" заяви, че партията няма да подкрепи промените, тъй като ги разглежда като поредно увеличение на данъците. Депутатът Димо Дренчев постави въпроса защо оръжейната индустрия не е включена в обхвата на извънредното облагане предвид високите печалби на сектора покрай войната.

Дир.бг