Ученици от 3 шуменски училища участваха днес в безплатни работилници по компютърно 3D моделиране и разработка на видео игри. Инициативата по идея на общинския съветник Владимир Йолов и IT специалистите от DevHubOne се проведе в залата на Младежкия дом.

Обучението бе практическо, като в него се включиха 9 по ученици във всяка от двете работилници. В рамките на 6 астрономически часа момчетата и момичетата от ППМГ „Нанчо Попович“, СУ „Сава Доброплодни“ и СУ „Панайот Волов“ направиха дизайн на компютърна игра с бягащ кон и 3D изображение на мече.

„Новите технологии не са вече абстрактно понятие или нещо, което се случва на далечно разстояние, затова ние трябва да видим къде е нашето място. С този тип практически работилници можем да установим нивото на нашите деца и да им дадем възможност да надградят, защото имат базово ниво от училищата, но нямат досег до случващото се в работна среда. Нашата цел е тези деца да скъсят пътя на лутането и по-бързо да открият реалностите в новите технологии. Надявам се след това те да намерят своето място и да помагат на обществото“, каза Владимир Йолов.

ШУМ.БГ