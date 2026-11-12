Дженсън Хуанг подаде оставка като президент и главен изпълнителен директор на Nvidia, както и като член на съвета на директорите, с незабавно действие. Решението идва след разкрития за 2 извънбрачни връзки на дългогодишния ръководител, едната от които е свързана с жена, за която американските власти подозират, че е работила за китайското разузнаване. Случаят предизвика вътрешно разследване и постави под въпрос корпоративното управление и сигурността на една от най-важните технологични компании в света. За днес беше насрочено заседание на Борда на директорите, на което трябваше да се реши съдбата на Хуанг.

Съветът на директорите обяви, че досегашният финансов директор и изпълнителен вицепрезидент Колет Крес ще заеме временно поста главен изпълнителен директор. Тя ще продължи да изпълнява и финансовите си функции, докато бъде избран постоянен наследник на Хуанг. Бордът започва процедура по търсене на нов ръководител, като ще разглежда както вътрешни, така и външни кандидати. Харви Джоунс е избран за първи председател на съвета на директорите в историята на компанията.

В официалното съобщение бордът отдава признание на работата на Хуанг и определя приноса му за Nvidia като огромен. Компанията е посочена като една от най-значимите технологични корпорации в света. Колет Крес заяви, че Nvidia ще продължи да развива бизнеса си в областта на ускорените изчисления и изкуствения интелект и ще се съсредоточи върху клиентите, партньорите, разработчиците и акционерите.

До кризата на върха и последвалата я оставка се стигна след публикации за 2 извънбрачни връзки на Хуанг. Едната е с Алис Хуанг, бивш ръководител в сингапурската компания за облачни услуги "Мегаспийд". Според информации, цитирани от американски медии, разузнавателни служби в САЩ я подозират във връзки с китайското разузнаване и в опити да събира информация за ръководителя на Nvidia и да влияе върху позицията му относно продажбите на усъвършенствани чипове на китайски компании. Пекин отхвърля обвиненията като безпочвени.

Втората връзка, за която съобщи вестник "Ню Йорк таймс", е с Кимбърли Пауъл - вицепрезидент на Nvidia, която е била пряко подчинена на Хуанг. Изданието се позовава на 5 души, работили в компанията. Самият Хуанг не е коментирал публично подробно конкретните твърдения.

На 8 ноември той призна пред служителите на Nvidia, че е изневерил на съпругата си, и пое пълна отговорност за действията си. В същото послание Хуанг заяви, че съжалява за причинената болка на семейството си и че ще съдейства на разследването по въпросите, свързани с националната сигурност.

Още на 8 ноември съветът на директорите обяви независимо разследване на информацията за възможна операция на чуждо разузнаване срещу основателя на компанията. За целта беше създадена комисия от независими директори, подпомагана от външни юристи. Тогава бордът заяви, че няма основания да смята, че са компрометирани националната сигурност на САЩ или секретна информация на Nvidia, и изрази доверие в Хуанг и ръководния му екип.

Впоследствие обаче разследването и публикациите поставиха компанията под засилен натиск. Появиха се въпроси не само за личното поведение на Хуанг, но и за възможни рискове около бизнес отношенията на Nvidia с "Мегаспийд" и евентуално пренасочване на ограничени за износ чипове към китайски компании. Случаят привлече вниманието и на американски законодатели, които настояват за по-строг контрол върху износа на високотехнологични процесори за Китай.

Според информация на Ройтерс бордът на Nvidia е обсъждал бъдещето на Хуанг на заседание на 11 ноември. Това е било рязка промяна спрямо предходните дни, когато директорите публично застанаха зад него. Междувременно инвеститорите започнаха да оценяват риска от напускането на основателя, който ръководи компанията от създаването ѝ през 1993 г. и има ключова роля за стратегията, технологичната посока и отношенията с клиентите.

Новината за оставката предизвика силна реакция на пазарите. Акциите на Nvidia поевтиняха с над 10% в предпазарната търговия, съобщи Ройтерс. Компанията, чиято пазарна оценка е около 4 трилиона долара, е основен доставчик на чипове за центрове за данни и системи с изкуствен интелект. Хуанг напуска след 33 години начело на бизнеса, който превърна в ключов играч в глобалната технологична конкуренция.

Дир.бг