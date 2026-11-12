Българският автомобилен състезател Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Oracle Red Bull Racing и Visa Cash App Racing Bulls във Формула 1 през 2027 г. Новината беше обявена официално от Red Bull Racing и бележи важна стъпка към голямата цел на 19-годишния талант - да стане титулярен пилот в най-престижния автомобилен шампионат в света.

Назначението идва след впечатляващото развитие на Цолов през последните сезони. Българинът се присъедини към младежката програма на Red Bull през 2025 г. и бързо се утвърди като един от най-обещаващите млади състезатели в шампионатите с едноместни болиди.

През 2025 г. той завърши на второ място в генералното класиране на Формула 3, а през настоящия сезон продължава успешното си представяне във Формула 2.

Два кръга преди края на шампионата, които ще се проведат в Катар и Абу Даби, Цолов заема втората позиция в класирането при пилотите и продължава битката за титлата.

Шест победи и исторически рекорд във Формула 2

Още в първия си пълен сезон във Формула 2 българският пилот е постигнал шест победи - четири в основните състезания и две в спринтовете.

Особено впечатляваща е серията му от три последователни победи, с която той поставя исторически рекорд. Според Red Bull Цолов е първият пилот в историята на Формула 2, успял да спечели три поредни състезания.

Резултатите му, съчетани с постоянството и развитието му като състезател, са сред основните причини отборът да му гласува доверие за новата роля.

Какво предстои за Никола Цолов във Формула 1?

Като резервен пилот на двата отбора Цолов ще участва в обширна програма за подготовка, която трябва да му осигури необходимия опит за бъдещ дебют като титуляр във Формула 1.

Тя ще включва работа със симулатор, участие в разработването и развитието на автомобилите, както и реални излизания на пистата.

Българинът ще получи възможност да участва в свободни тренировки по време на състезателни уикенди, тестове с болиди от предишни сезони (Testing of Previous Cars - TPC), избрани тестови сесии и изпитания на гуми.

Целта е младият състезател да натрупа максимално много практически опит и да бъде напълно подготвен за следващата стъпка в кариерата си - участие във Формула 1 като титулярен пилот.

Лоран Мекис: Вярваме изключително много в потенциала на Никола

От Red Bull Racing изразиха силната си подкрепа за българина и подчертаха, че назначението е резултат от неговите постижения, професионализъм и потенциал.

"Никола е изключително талантлив млад пилот и сме силно впечатлени от развитието и представянето му през последните няколко години. Да се бориш за шампионската титла във Формула 3, а след това да претендираш за титлата във Формула 2 още в първия си пълен сезон, говори много за способностите и решителността му", заяви Лоран Мекис.

Той подчерта, че освен спортните резултати отборът оценява високо зрелостта на Цолов и отношението му към състезанията.

"Това, което ни впечатлява също толкова силно, е неговата зрялост, подходът му към състезанията и желанието му непрекъснато да учи и да се усъвършенства. Вярваме изключително много в потенциала на Никола и го виждаме като пилот с много вълнуващо бъдеще във Формула 1", допълни Мекис.

По думите му новата позиция отразява доверието на Red Bull в българина и ангажимента на отбора да продължи да инвестира в неговото развитие.

"Нашият фокус през 2027 г. ще бъде да му предоставим опита, инструментите и подкрепата, от които се нуждае, за да бъде готов за следващата стъпка - да се състезава във Формула 1", обясни той.

Мекис припомни, че преди това Цолов има още една важна задача - да завърши сезона във Формула 2 и да продължи борбата за шампионската титла.

"Пожелаваме му успех в последните два кръга и ще го подкрепяме през целия път в битката му за титлата", заяви той.

Никола Цолов: Целта ми е ясна - искам да бъда пилот във Формула 1

Самият Никола Цолов не скри вълнението си от новината и благодари на Red Bull за предоставената възможност.

"Изключително щастлив и благодарен съм на Red Bull, че ми предоставя тази възможност. Откакто се присъединих към младежкия отбор, получавам невероятна подкрепа и се развих много както като пилот, така и като човек", сподели българинът.

Той призна, че кариерата му се развива с изключително бързи темпове, и изрази признателност към всички, които са му помогнали да стигне дотук.

"Кариерата ми се разви невероятно бързо и дължа много на всички, които повярваха в мен и ми помогнаха да достигна до този момент. Амбицията ми е ясна: искам да стана пилот във Формула 1", категоричен е Цолов.

Според него възможността да прекара следващата година в подготовка за дебют в шампионата е изключително вълнуваща.

"Уверен съм, че с подкрепата и опита на отбора ще получа възможно най-добрата подготовка, за да бъда напълно готов да застана на стартовата решетка във Формула 1, когато дойде моментът", заяви той.

Българският пилот подчерта, че осъзнава колко много още трябва да научи, но е готов да положи необходимите усилия.

"Знам, че има още много какво да уча, но съм готов да работя усилено, да се възползвам максимално от всяка възможност и да дам всичко от себе си за отбора", допълни Цолов.

Въпреки голямата новина той остава съсредоточен върху непосредствената си цел - силен финал на сезона във Формула 2.

"Засега основният ми фокус е да завърша сезона във Формула 2 възможно най-силно", завърши българският състезател.

Dnes.bg